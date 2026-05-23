Με μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική πρωτοβουλία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τίμησε τη μνήμη του πατέρα του, Μίρτσεα Λουτσέσκου, προχωρώντας σε μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης στη Ρουμανία.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ταξίδεψε σε μικρό χωριό της χώρας, όπου επισκέφθηκε τον ιερό ναό του Αγίου Ιεράρχη Νεκτάριου στην κομητεία Τελεόρμαν και συμμετείχε σε επιμνημόσυνη δέηση για τον εκλιπόντα πατέρα του, σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα.
Στη συνέχεια, προχώρησε σε μια σημαντική πράξη προσφοράς, μοιράζοντας περισσότερες από 100 μερίδες φαγητού σε παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική κοινωνία.
Μάλιστα, δεν περιορίστηκε στη δωρεά, καθώς βοήθησε προσωπικά και στη διανομή, σερβίροντας ο ίδιος τους κατοίκους, κάτι που προκάλεσε έντονη συγκίνηση.
Την πρωτοβουλία του Λουτσέσκου έκανε γνωστή στα social media ο ιερέας Φλορίν Ντάνου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του και αποθεώνοντας την ταπεινότητα και το ήθος του Ρουμάνου τεχνικού.
Αναλυτικά όσα ανέφερε:
«Σήμερα, στην κοινωνική καφετέρια του Κέντρου «Άγιος Ιεράρχης Νεκτάριος», η οικογένεια Λουτσέσκου τίμησε τη μνήμη του κ. Μίρτσεα Λουτσέσκου και προσέφερε πάνω από 100 μερίδες φαγητού σε παιδιά και ηλικιωμένους στην κοινότητά μας. Μια χειρονομία που μας εντυπωσίασε βαθιά ήταν το γεγονός ότι ο κ. Ράζβαν Λουτσέσκου όχι μόνο ήταν παρών, αλλά και προσωπικά εξυπηρέτησε τα παιδιά και τους ωφελούμενους του κέντρου μας, παραμένοντας κοντά στους ανθρώπους με μεγάλη διακριτικότητα και ζεστασιά ψυχής.
Σε έναν κόσμο όπου πολλοί επιλέγουν να βοηθήσουν από απόσταση, υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται, κοιτάζουν ένα παιδί στα μάτια, ανταλλάσσουν μια κουβέντα με έναν ηλικιωμένο και προσφέρουν όχι μόνο ένα ζεστό γεύμα, αλλά και σεβασμό, προσοχή και ανθρωπιά. Τους ευχαριστούμε για την αγάπη τους, για την ταπεινότητά τους και για το όμορφο παράδειγμα που προσφέρουν σε όλους σήμερα. Είθε ο Θεός να δεχτεί το μνημόσυνο και να ευλογήσει αυτή την οικογένεια!».