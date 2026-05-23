Ο Μπρούνο Φερνάντες πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στην καριέρα του, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της φετινής Premier League, έπειτα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος χαφ αποτέλεσε τον βασικό ηγέτη των «Κόκκινων Διαβόλων» στην πορεία τους προς την τρίτη θέση του πρωταθλήματος και την επιστροφή στο UEFA Champions League.

A season for the history books 📖@manutd‘s Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/nj0wKjlpFv — Premier League (@premierleague) May 23, 2026

Τη φετινή σεζόν ολοκλήρωσε με 8 γκολ και 20 ασίστ σε 34 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, έχοντας τεράστια συμβολή στο δημιουργικό κομμάτι της ομάδας του. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο μετά τον Wayne Rooney τη σεζόν 2009/10.

Στην τελική ψηφοφορία ξεπέρασε αρκετούς μεγάλους ανταγωνιστές, ανάμεσά τους οι Ντέιβιντ Ράγια, Ντέκλαν Ράις και Έρλινγκ Χάλαντ, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησε.