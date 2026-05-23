Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο άνοιξε την Παρασκευή (22/5), προσφέρει σημαντικά οφέλη για εργαζόμενους και ανέργους, με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και τη στήριξη περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή κρίσεις.

Ειδικά για τη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο προβλέπονται έως δέκα διανυκτερεύσεις δωρεάν. Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), παρέχονται έως δώδεκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Πέρα από τη διαμονή, το πρόγραμμα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2025 έως 14.01.2026) και του Πάσχα (03.04.2026 έως 19.04.2026). Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων), η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Διαδικασία για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ την επιταγή τους και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων. Εκεί επιδεικνύουν την επιταγή ώστε να εκδοθεί το Εισιτήριο Κοινωνικού Τουρισμού της αντίστοιχης κατηγορίας.

Όπως διευκρινίζει η ΔΥΠΑ, δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών για καμία κατηγορία, με μοναδική εξαίρεση τους πολύτεκνους.

Η ΔΥΠΑ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) εκδίδεται το εισιτήριο και ενεργοποιείται η επιταγή ακτοπλοϊκής μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή. Η χρήση της επιταγής επιτρέπεται αποκλειστικά για μετακίνηση προς και από τον τόπο του επιλεγμένου τουριστικού καταλύματος.

Παράταση για περσινές επιταγές

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τις επιταγές τους μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

