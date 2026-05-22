Η Λιάνα Κανέλλη εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή της στο Action24 την Παρασκευή (22 Μαΐου 2026), χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα. Η βουλευτής του ΚΚΕ επιτέθηκε όχι μόνο στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και στη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας με έντονο ύφος το πολιτικό σκηνικό της αντιπολίτευσης.

Η Λιάνα Κανέλλη έκανε λόγο για πολιτική «εικονοινφλουενσίας», υποστηρίζοντας ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα στερούνται ουσιαστικού πολιτικού βάθους. Όπως τόνισε, η πολιτική αντιπαράθεση μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο προβολής προσώπων και επικοινωνιακών συμβόλων, μακριά από τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.

Αναφερόμενη στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Λιάνα Κανέλλη δήλωσε: «Λυπάμαι βαθιά. Αυτό που βλέπω μου προξενεί οίκτο», αποφεύγοντας να επεκταθεί περισσότερο. Όταν οι δημοσιογράφοι επεσήμαναν ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ακόμη και σε ψύχραιμες κοινοβουλευτικές παρουσίες, όπως η Διαμάντω Μανωλάκου και η Μαρία Κομνηνάκα, η Κανέλλη απάντησε: «Δεν σας προξενεί λύπη αυτό; Ποιος θέλει να φτάνει να του βγαίνει ο κακός του εαυτός;».

«Δεν μπορεί να κεφαλαιοποιείται το συλλογικό πένθος»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτησή της για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο χαρακτήρισε ως έκφραση «λαϊκισμού της ακροδεξιάς». Η βουλευτής του ΚΚΕ τόνισε ότι η τραγωδία των Τεμπών και το συλλογικό πένθος που προκάλεσε δεν μπορούν να αποτελέσουν πολιτικό εργαλείο ή αφετηρία κομματικής συγκρότησης.

«Κάποιος δεν μπορεί να κεφαλαιοποιήσει το μαζικό πένθος. Το πένθος όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πολιτική εκμετάλλευση της κοινωνικής οργής. Παράλληλα, σημείωσε ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα αποτελούν «ρηχό» φαινόμενο, σχολιάζοντας: «Τα κόμματα δεν είναι οίκοι μόδας».

Στο ίδιο πλαίσιο, ενέταξε τόσο την Πλεύση Ελευθερίας όσο και το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. «Είναι στην εποχή των influencers», είπε με νόημα, αναφερόμενη σε κόμματα «με υπογραφή και όνομα» που στηρίζονται περισσότερο στην εικόνα παρά στην πολιτική ουσία.

«Τι σημαίνει “αριστερά του κέντρου”;»

Η Λιάνα Κανέλλη δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας αιχμές για τις πληροφορίες σχετικά με το νέο πολιτικό του εγχείρημα. Ειδικά για τη φράση ότι θα κινείται «αριστερά του κέντρου», η βουλευτής του ΚΚΕ σχολίασε: «Μέχρι τώρα αυτό το λέγαμε κεντροαριστερά. Τι καινούργιο είναι; Είναι ένα τσαλάκωμα της γλώσσας», υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται επανασυσκευασία γνωστών πολιτικών όρων.

Υπενθύμισε, παράλληλα, τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, λέγοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας «δεν κυβέρνησε μόνος του, κυβέρνησε με τον κύριο Καμμένο», ενώ άφησε αιχμές ότι στο μέλλον μπορεί να αναζητήσει «άλλους μικρότερους, αόρατους, μικροαστούς Καμμένους».