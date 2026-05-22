Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος κάνει η Μόσχα, καθώς οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ οξύνονται ανησυχητικά. Η Ρωσία παρέδωσε χθες πυρηνικά πυρομαχικά σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Λευκορωσία και παρουσίασε στοιχεία των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεών της, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης με τις χώρες της Βαλτικής (που είναι μέλη του ΝΑΤΟ), λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Βαλτική.

Αυτές τις ημέρες, η Μόσχα πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις των τελευταίων ετών, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 64.000 στρατιώτες, με σκοπό την εκπαίδευση των δυνάμεών της στην «προετοιμασία και χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση εισβολής».

Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε στον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, στον ρώσο υπουργό Αμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και σε ανώτατους στρατηγούς ότι η χρήση τέτοιων όπλων θα είναι πάντα ένα εξαιρετικό και ακραίο μέτρο έσχατης ανάγκης. «Δεδομένων των αυξανόμενων εντάσεων στον κόσμο και της εμφάνισης νέων απειλών και κινδύνων, η πυρηνική μας τριάδα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμεύει ως αξιόπιστος εγγυητής της κυριαρχίας του Κράτους της Ενωσης Ρωσίας και Λευκορωσίας» τόνισε. Παράλληλα, η Μόσχα κατηγόρησε τις χώρες της Βαλτικής ότι επιτρέπουν στην Ουκρανία να πετά drones πάνω από το έδαφός τους για να επιτεθεί στη βόρεια Ρωσία, μια κατηγορία που το ΝΑΤΟ έχει διαψεύσει. Αναλυτές φοβούνται ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για να αυξήσει την επιθετικότητά της η Μόσχα. Τα κράτη της Βαλτικής, όλα ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας, αντιτείνουν ότι η Ρωσία ανακατευθύνει ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους στόχους τους στη Ρωσία προς τον εναέριο χώρο τους.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τις δηλώσεις του επικεφαλής της διπλωματίας της Λιθουανίας ως «σχεδόν παράλογες» την Τετάρτη, αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αποδείξει στη Μόσχα ότι είναι σε θέση να διεισδύσει στον ρωσικό θύλακο του Καλίνινγκραντ. Το Καλίνινγκραντ είναι ένας ρωσικός θύλακος που βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, τη Λιθουανία και την Πολωνία, στις ακτές της Βαλτικής. Εχει πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων και είναι έντονα στρατιωτικοποιημένο, καθώς αποτελεί την έδρα του Ρωσικού Στόλου της Βαλτικής.

Μέσα σε όλη αυτή την ανησυχητική δραστηριότητα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως θα στείλει ενισχύσεις στις βόρειες περιοχές της χώρας και θα εντείνει τη διπλωματική πίεση στη Λευκορωσία για να αντιμετωπίσει αυτό που το Κίεβο θεωρεί ρωσικά σχέδια να εξαπολυθεί μια νέα επίθεση βόρεια της πρωτεύουσας. Πρόσθεσε πως το Κίεβο γνωρίζει πέντε σενάρια που είχε καταρτίσει η Ρωσία. «Αναλύσαμε λεπτομερώς τα διαθέσιμα δεδομένα από τις υπηρεσίες πληροφοριών μας σχετικά με τον σχεδιασμό επιθετικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην κατεύθυνση Τσερνιχόφ – Κίεβο», τόνισε. «Οι δυνάμεις μας σε αυτόν τον τομέα θα αυξηθούν».

Οι στρατιωτικές ασκήσεις

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε παράλληλα με τις μεγάλες τριήμερες στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας σε όλη τη χώρα και τη Λευκορωσία – συμμετείχαν οι Στρατηγικές Δυνάμεις Πυραύλων, ο Στόλος της Βόρειας Θάλασσας και ο Στόλος του Ειρηνικού, η Αεροπορία Μεγάλων Αποστάσεων, καθώς και μονάδες από τις στρατιωτικές περιφέρειες του Λένινγκραντ και της Κεντρικής Ρωσίας. Στο πλαίσιο των ασκήσεων, παρουσιάστηκε ένα πυρηνικό υποβρύχιο με βαλλιστικούς πυραύλους της κλάσης «Borei», ένα ανθυποβρυχιακό αεροσκάφος Il-38, ένα MiG-31 εξοπλισμένο με υπερηχητικό πύραυλο «Kinzhal» και διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι RS-24 «Yars». Οπως έγινε γνωστό από ρωσικές πηγές, μια μονάδα πυραύλων στη Λευκορωσία εκπαιδεύεται για την παραλαβή ειδικών πυρομαχικών για το κινητό σύστημα τακτικών πυραύλων «Ισκάντερ-Μ», συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης πυρομαχικών σε οχήματα εκτόξευσης.

Ο πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο «έσχατης λύσης» και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας και στρατηγικής αποτροπής, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας της Λευκορωσίας. Μια δήλωση που ερμηνεύθηκε ως ανάδειξη της πρόθεσής του να τα χρησιμοποιήσει, αν χρειαστεί. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Πούτιν έχει υπενθυμίσει επανειλημμένα την πυρηνική ισχύ της Ρωσίας, προειδοποιώντας τη Δύση να μην υπερβεί τα όρια στην υποστήριξή της προς το Κίεβο. Η Ουκρανία και ορισμένοι ηγέτες της Δύσης έχουν απορρίψει τέτοιες κινήσεις ως ανεύθυνες επιδείξεις δύναμης.

Το πυρηνικό οπλοστάσιο

Ο Πούτιν ανέφερε ότι ενώ η Ρωσία δεν θέλει να εμπλακεί σε κούρσα εξοπλισμών, θα αναπτύξει τις πυρηνικές της δυνάμεις και θα τις διατηρήσει σε επαρκές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων νέων πυραύλων και υποβρυχίων. Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο με περίπου 4.400 αναπτυγμένες και αποθηκευμένες πυρηνικές κεφαλές, ενώ οι ΗΠΑ έχουν περίπου 3.700, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων. Μόσχα και Πεκίνο ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι τα σχέδια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αντιπυραυλική ασπίδα Golden Dome (Χρυσούς Θόλος) απειλούν τη στρατηγική σταθερότητα.