Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισαν σήμερα το βάθος και τη σταθερότητα της διμερούς σχέσης Κίνας – Ρωσίας, παρά τις παγκόσμιες αναταράξεις. Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά το ταξίδι του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο βοηθός του Κρεμλίνου για την εξωτερική πολιτική, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζιπίνγκ ήταν θετικές και ότι κατέληξαν σε συμφωνία για κάτι σημαντικό για την ενέργεια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, oι ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας εξήραν την Τετάρτη την πρόοδο στις στρατηγικές σχέσεις τους, κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο για συνομιλίες, όπου η Μόσχα αναμένεται να επιδιώξει την προώθηση μιας συμφωνίας για την προμήθεια φυσικού αερίου, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο κ. Σι επισήμανε ότι η «πολιτική εμπιστοσύνη» μεταξύ των δύο χωρών «βαθαίνει διαρκώς», όπως και ο «στρατηγικός συντονισμός», ο οποίος, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, επιδεικνύει «ακλόνητη επιμονή που αντιστάθηκε σε χίλιες δοκιμασίες».

Από την πλευρά του, ο κ. Πούτιν τόνισε ότι οι σχέσεις Μόσχας – Πεκίνου βρίσκονται σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου», ειδικά στον οικονομικό τομέα, παρά τους «δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες». Όπως είπε, η συνεργασία θα συνεχίσει να «αναπτύσσεται» με τρόπο «ολοκληρωμένο».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο πολλαπλών διεθνών κρίσεων που επηρεάζουν άμεσα τις δύο χώρες — από τις εντάσεις στον Κόλπο έως τα ζητήματα εμπορίου και ενέργειας. Ο κ. Σι έκρινε ότι η επανέναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή θα ήταν «άκαιρη».

Ο κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε τον ρώσο ομόλογό του με θερμή χειραψία στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού στο Πεκίνο, ενώ η τελετή υποδοχής περιλάμβανε εθνικούς ύμνους, στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς. Η σκηνή θύμιζε έντονα την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες, που αποκαλούν ο ένας τον άλλον «παλιό φίλο» και «αγαπητό φίλο», έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές τα τελευταία 13 χρόνια. Στις συνομιλίες τους περιλαμβανόταν και η πρόσφατη επίσκεψη του αμερικανού προέδρου στην Κίνα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι στη συζήτηση αναμένεται να τεθεί και ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία από το 2022, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται ιδιαίτερη πίεση από τον κ. Σι προς τον κ. Πούτιν.

Ενέργεια και γεωπολιτική ισορροπία

Στο τραπέζι των συνομιλιών βρίσκεται και το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Ισχύς της Σιβηρίας 2», που θα συνδέει τα ρωσικά κοιτάσματα της βόρειας Σιβηρίας με την Κίνα μέσω Μογγολίας. Το έργο θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη Ρωσία, η οποία επιδιώκει να αυξήσει τις εξαγωγές υδρογονανθράκων εν μέσω ευρωπαϊκών κυρώσεων, αν και η υλοποίησή του καθυστερεί.

Αναλυτές θεωρούν ότι ο κ. Πούτιν επιδιώκει διαβεβαιώσεις πως η πρόσφατη προσέγγιση ΗΠΑ – Κίνας, που σηματοδότησε η επίσκεψη Τραμπ, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη Μόσχα.

Η σύνοδος παρουσιάζεται ως αντανάκλαση των ιστορικών δεσμών Κίνας και Ρωσίας, που άντεξαν στον χρόνο. Συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 ετών από την υπογραφή της συμφωνίας «στρατηγικού συντονισμού» μεταξύ των δύο χωρών.

«Πολυπολικός κόσμος» και εμπορικές σχέσεις

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «τυχαία» τη διαδοχή των επισκέψεων των προέδρων Τραμπ και Πούτιν στην Κίνα, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη του ρώσου προέδρου – η 25η του στη χώρα – είχε προγραμματιστεί πριν από την αναβολή του ταξιδιού του κ. Τραμπ λόγω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με το κινεζικό δίκτυο CGTN, οι σινορωσικές σχέσεις συγκαταλέγονται «στις σταθερότερες, τις ωριμότερες και τις πολυτιμότερες» μεταξύ των «μεγάλων δυνάμεων στον σημερινό κόσμο», τονίζοντας τα «κοινά συμφέροντα» των δύο χωρών που αντιτίθενται στην κυριαρχία των ΗΠΑ και της Δύσης.

Παρά την πρόσφατη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, η σχέση Κίνας – ΗΠΑ παραμένει ανταγωνιστική σε πολλούς τομείς. Οι πρόεδροι Σι και Πούτιν αναμένεται να υπογράψουν κοινή διακήρυξη υπέρ ενός «πολυπολικού κόσμου».

Οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς την Κίνα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ευρωπαϊκά κέντρα μελετών. Ωστόσο, η οικονομική σχέση παραμένει άνιση: οι ρωσικές εξαγωγές αντιστοιχούν μόλις στο 5% των συνολικών εισαγωγών της Κίνας το 2025, ενώ η Κίνα καλύπτει πάνω από το ένα τρίτο των εισαγωγών και το ένα τέταρτο των εξαγωγών της Ρωσίας, βάσει στοιχείων του πρακτορείου TASS.