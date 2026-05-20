Η Άρσεναλ επέστρεψε στον θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 22 χρόνια, εξασφαλίζοντας και τυπικά τον τίτλο της Premier League. Το 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Μπόρνμουθ ήταν το αποτέλεσμα που «κλείδωσε» την κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Λονδρέζους και πυροδότησε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη την πόλη.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο «Vitality Stadium», οι φίλαθλοι των «κανονιέρηδων» ξεκίνησαν αυθόρμητα να γιορτάζουν. Από τις pubs όπου παρακολουθούσαν το παιχνίδι της Σίτι, κατευθύνθηκαν μαζικά προς το «Emirates», μετατρέποντας τους γύρω δρόμους σε μια τεράστια γιορτή.

Η ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο ήταν εκρηκτική. Καπνογόνα, τραγούδια και συνθήματα δημιούργησαν σκηνικό αποθέωσης, ενώ συνεχώς κατέφθαναν περισσότεροι οπαδοί για να συμμετάσχουν στους πανηγυρισμούς.

Παράλληλα, ο ουρανός του βόρειου Λονδίνου φωτίστηκε από δεκάδες πυροτεχνήματα, με τη νύχτα να θυμίζει γιορτινή παρέλαση. Συγκινημένοι φίλαθλοι, φωνές χαράς και ασταμάτητο τραγούδι συνέθεσαν το σκηνικό μιας ιστορικής βραδιάς, που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

