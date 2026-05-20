Η Άρσεναλ επέστρεψε στον θρόνο του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 22 χρόνια, εξασφαλίζοντας και τυπικά τον τίτλο της Premier League. Το 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Μπόρνμουθ ήταν το αποτέλεσμα που «κλείδωσε» την κατάκτηση του πρωταθλήματος για τους Λονδρέζους και πυροδότησε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη την πόλη.

Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο «Vitality Stadium», οι φίλαθλοι των «κανονιέρηδων» ξεκίνησαν αυθόρμητα να γιορτάζουν. Από τις pubs όπου παρακολουθούσαν το παιχνίδι της Σίτι, κατευθύνθηκαν μαζικά προς το «Emirates», μετατρέποντας τους γύρω δρόμους σε μια τεράστια γιορτή.

