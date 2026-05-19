Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, με τον e-ΕΦΚΑ να ακολουθεί το καθιερωμένο του πλάνο και να χωρίζει τους δικαιούχους σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Ωστόσο, πέρα από τις επίσημες ημερομηνίες, υπάρχει ένας «χρυσός κανόνας» του τραπεζικού συστήματος που επιτρέπει σε χιλιάδες συνταξιούχους να δουν τη σύνταξη τους νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Αν και οι επίσημες πληρωμές είναι προγραμματισμένες για τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, το «μυστικό» κρύβεται στο πότε οι τράπεζες εμφανίζουν τα ποσά στους λογαριασμούς.

Συγκεκριμένα, τα χρήματα των συντάξεων εμφανίζονται διαθέσιμα για ανάληψη στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να περιμένουν το πρωί της επίσημης ημέρας, αλλά μπορούν να κάνουν ανάληψη από το προηγούμενο κιόλας βράδυ.

Οι επίσημες ημερομηνίες

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τρίτη 26 Μαΐου 2026. Πότε θα τα δείτε στο ΑΤΜ: Από το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.