Tην ολοκλήρωση της αποστολής των συστοιχιών Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο και την επιστροφή τους στη βάση αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε την Δευτέρα.

H ανάγκη να «μετακομίσουν» οι Patriot σε βόρεια Ελλάδα και Κάρπαθο ήρθε ως αποτέλεσμα των πολέμου Ισραήλ – ΗΠΑ εναντίον Ιράν και της διασποράς του πολέμου που επιχείρησε εξαρχής η Τεχεράνη. Και ήταν σαφές ότι θα επέστρεφαν στη βάση τους όταν εξέλειπαν οι λόγοι παρουσίας τους εκεί.

Αρμόδιες πηγές σημείωναν ωστόσο στο in ότι στην Κάρπαθο έχει αποφασιστεί για την ασφάλεια της περιοχής να υπάρχει μόνιμα ένα ζεύγος μαχητικών Mirage 2000-5.

Με τις ίδιες πηγές να υπογραμμίζουν ότι ο σχεδιασμός των Ενόπλων Δυνάμεων δεν επιτρέπει κενά στην άμυνα της χώρας, έστω και αν κάποιοι επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την ολοκλήρωση της αποστολής ως «υποχώρηση» στις τουρκικές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν δύο ζεύγη F-16 μετασταθμεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία επίσης οδεύουν προς την ολοκλήρωση της αποστολής τους. Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή των F-16 στην Κύπρο αναμένεται η αποστολή άλλου ζεύγους μαχητικού στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απέρριψε τις αναφορές περί «υποχωρητικότητας» σχετικά με την απόφαση για τους Patriot, κάνοντας λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» και «δήθεν ειδικούς».

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

«Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση».

Πηγή: in