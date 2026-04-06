Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Δευτέρας 6 Απριλίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε σε επιτυχή αναχαίτιση στόχου.

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΛΔΥΣΑ στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», που έχει ως σκοπό την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά την επιχείρηση, η πυροβολαρχία εκτόξευσε ένα βλήμα και κατέρριψε έναν εναέριο στόχο τύπου Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, η ελληνική δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν προχωρήσει ξανά στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.