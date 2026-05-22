Ένα σοκαριστικό περιστατικό στο Αγρίνιο έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, όταν 16χρονη μαθήτρια επιτέθηκε και δάγκωσε τη μητέρα συμμαθήτριάς της, η οποία, σύμφωνα με καταγγελίες, είχε ενημερωθεί ότι το παιδί της δεχόταν bullying τους τελευταίους δύο μήνες.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (21.5.26) έξω από το ΕΠΑΛ Αγρινίου. Η 16χρονη φέρεται να εντόπισε την επίσης 16χρονη συμμαθήτριά της και να άρχισε να την απειλεί και να τη βρίζει, προκαλώντας ένταση στον χώρο.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, οι επιθέσεις και οι προσβολές είχαν ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, γεγονός που την οδήγησε να ενημερώσει τη μητέρα της για την κατάσταση που βίωνε.

Επιτέθηκε και την… δάγκωσε – Ακολούθησαν αλληλομηνύσεις

Η μητέρα της μαθήτριας αποφάσισε να συναντήσει τη 16χρονη έξω από το σχολείο, ωστόσο η συνάντηση κατέληξε σε επίθεση, καθώς η ανήλικη, σύμφωνα με πληροφορίες, της επιτέθηκε και τη δάγκωσε.

Μετά το περιστατικό, η 16χρονη και η μητέρα του άλλου κοριτσιού συνελήφθησαν και υπέβαλαν εκατέρωθεν μηνύσεις. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της δράστιδας της επίθεσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου.