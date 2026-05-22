Συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας θα επικρατήσουν το τριήμερο από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, με τις βροχές, τις μπόρες και τις τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές, διατηρούμενη σε επίπεδα κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα διατηρηθούν ενισχυμένοι. Η αστάθεια θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από τη Δευτέρα και κυρίως προς το απόγευμα.

Σάββατο: Εκτεταμένη αστάθεια σχεδόν σε όλη τη χώρα

Το Σάββατο 23 Μαΐου, η αστάθεια θα γίνει πιο έντονη και πιο εκτεταμένη, επηρεάζοντας σχεδόν το σύνολο της επικράτειας. Στα ανατολικά τμήματα της χώρας, από τις πρωινές ώρες και κατά διαστήματα έως το βράδυ, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στα δυτικά, η ημέρα θα ξεκινήσει με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένες νεφώσεις, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το βράδυ τοπικά έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα φτάσει τους 21 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί στους 25 με 26 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα από το πρωί έως και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια θα σημειωθούν εναλλαγές ηλιοφάνειας και νεφώσεων, ενώ εκ νέου αστάθεια θα εκδηλωθεί το μεσημέρι και το απόγευμα με μπόρες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ.

Κυριακή: Διατηρείται το άστατο σκηνικό

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και την Κυριακή 24 Μαΐου. Στα ανατολικά τμήματα της χώρας προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τα ηπειρωτικά.

Στα δυτικά τμήματα της χώρας, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα παραμείνουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και πρόσκαιρα και τα 7, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και νότια τμήματα, φτάνοντας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί έως τους 26 με 27 βαθμούς.

Δευτέρα: Σταδιακή βελτίωση αλλά με τοπικές μπόρες

Η αστάθεια θα επιμείνει και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ βελτίωση του καιρού στις περιοχές αυτές αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα παραμείνουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.