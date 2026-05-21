Η αστάθεια εντείνεται από την Παρασκευή και θα αποτελέσει το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού μέχρι και το τέλος του Σαββατοκύριακου, με βροχές, μπόρες και καταιγίδες να εκδηλώνονται καθημερινά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση στα ηπειρωτικά και τα ανατολικά τμήματα, ενώ κατά τόπους δεν αποκλείονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα πελάγη, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή, παρουσιάζοντας μόνο μικρές διακυμάνσεις.

Βροχές και καταιγίδες από την Παρασκευή

Την Παρασκευή 22 Μαΐου, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται από το πρωί και κατά διαστήματα έως αργά το βράδυ αυξημένες νεφώσεις, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, όμως από τις προμεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και σταδιακά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα διατηρηθούν έως και το βράδυ.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς. Στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 22 και 24 βαθμών Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα ξεκινήσει με γενικά αίθριες συνθήκες, όμως από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κυρίως το απόγευμα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε μεταβλητούς.

Κορυφώνεται η αστάθεια το Σαββατοκύριακο

Σάββατο: Πιο έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα

Το Σάββατο 23 Μαΐου, η αστάθεια θα γίνει πιο έντονη και πιο εκτεταμένη, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Στα ανατολικά τμήματα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα δυτικά, αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας, οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το απόγευμα τοπικά έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια, όπου θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή: Επιμένει το άστατο σκηνικό

Παρόμοιο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού και την Κυριακή 24 Μαΐου, καθώς στα ανατολικά τμήματα της χώρας αναμένονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ηπειρωτικά και περιοχές του Αιγαίου, με την αστάθεια να διατηρείται αισθητή σε αρκετές περιοχές.

Στα δυτικά, ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος, όμως τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, προκαλώντας τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα παραμείνουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα έως και 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.