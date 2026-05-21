Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στον δήμο Πέλλας, όταν δύο άνδρες που εκτελούσαν εργασίες σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού κατέληξαν να πέσουν στο εσωτερικό της, η οποία ήταν άδεια.

Ήταν λίγο μετά τις 11:00 όταν πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να ανασύρουν τους δύο τραυματίες. Πρόκειται για έναν 60χρονο Έλληνα και έναν 64χρονο υπήκοο Αλβανίας, οι οποίοι παρελήφθησαν άμεσα από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δύο άνδρες διακομίστηκαν με κακώσεις στα κάτω άκρα στο νοσοκομείο των Γιαννιτσών, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται ήδη εκτός κινδύνου.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.