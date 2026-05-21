Στη Συνέντευξη Τύπου που έγινε την Παρασκευή το μεσημέρι (21/5) στο «Ωνάσης Στέγη», παραβρέθησαν οι πρωταγωνιστές του Final Four Athens της Euroleague. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού ήταν εκεί ο προπονητής, Γιώργος Μπαρτζώκας και ο έμπειρος Κώστας Παπανικολάου.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού απάντησε στον Γιάννη Λαμπίρη του tanea.gr στη συνέντευξη Τύπου που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο Telekom Center, ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και για την όλη διαδικασία μέχρι το πρώτο τζάμπολ.

Ο διεθνής φόργουορντ μίλησε για την πίεση των συνεχόμενων Final Four χωρίς τίτλο, τονίζοντας πως δεν υπάρχει «μαγικό ραβδάκι» ή «μαγικό συστατικό» για την επιτυχία.

Ο Παπανικολάου υπογράμμισε ότι όλα κρίνονται σε σαράντα λεπτά μέσα στο παρκέ, με τον Ολυμπιακό να καλείται να αντιμετωπίσει το παιχνίδι σαν να μην υπάρχει αύριο.