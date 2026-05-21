Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς θα συμμετάσχει στο Final Four της Αθήνας με στόχο να κατακτήσει το 12ο τρόπαιο της ιστορίας της σε Κύπελλο Πρωταθλητριών και EuroLeague. Στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής, οι Μαδριλένοι θα βρουν απέναντί τους τη Βαλένθια, σε μία αναμέτρηση με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Παράλληλα, ξεχωριστή σημασία έχει και για τον προπονητή της ομάδας, Σέρτζιο Σκαριόλο, η επιστροφή του σε Final Four που διεξάγεται στην Αθήνα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την τελευταία του παρουσία. Ο Ιταλός τεχνικός είχε βρεθεί ξανά στη συγκεκριμένη διοργάνωση το 2007 ως προπονητής της Ουνικάχα Μάλαγα και πλέον καλείται να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο EuroLeague της καριέρας του ως head coach, μιλώντας με αισιοδοξία αλλά και ρεαλισμό στη συνέντευξη Τύπου πριν από τους αγώνες.

«Ειλικρινά, νιώθω καλά που είμαι εδώ. Στο Final Four βρίσκονται οι τέσσερις καλύτερες ομάδες, πραγματικά οι καλύτερες ομάδες. Προσωπικά, είναι πολύ όμορφο που βρίσκομαι εδώ.

Η EuroLeague δεν αποτελεί εμμονή για μένα. Πολλοί σπουδαίοι προπονητές δεν έχουν κατακτήσει την EuroLeague, όμως παραμένουν σπουδαίοι. Θυμάμαι τότε, στην Αθήνα, στο Final Four με τη Μάλαγα, ήμασταν ανταγωνιστικοί. Φέτος έχουμε σημαντικούς τραυματισμούς, όμως είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ».

Από την πλευρά του, ο Φακούντο Καμπάτσο τόνισε: «Νομίζω ότι η εμπειρία μετράει πολύ, είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Είμαστε χωρίς τον Έντι Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν, όμως το καλό είναι ότι είμαστε μια ομάδα με τρομερό επιθετικό ταλέντο. Έχουμε την εμπειρία και το ταλέντο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα».