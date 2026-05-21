Πέρυσι ο Εργκίν Αταμάν σε μια κακή χρονιά για τον Παναθηναϊκό την έβγαλε χωρίς πρόβλημα αφού είχε ακόμα την «ασπίδα» από το μαγικό 2024 όπου οι Πράσινοι κατέκτησαν τη Euroleague και το πρωτάθλημα. Φέτος κατάφερε να «κάψει» όλα τα κανονάκια του και βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο τόσο στη σημερινή συνάντηση του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο όσο και γενικότερα.

«Εάν δεν πάρω ένα από τα δύο τρόπαια, τη Euroleague ή το πρωτάθλημα, θα αποχωρήσω από μόνος μου» είχε πει τον περασμένο Ιανουάριο ο τούρκος τεχνικός γνωρίζοντας όμως καλύτερα από τον καθένα ότι ο υπέρτατος στόχος ήταν το Final 4 στο σπίτι της ομάδας του και αυτός κατάφερε να μην είναι καν εκεί η ομάδα του παρά το αρχικό 2-0 στην Ισπανία επί της Βαλένθια!

Εκεί, στις αρχές του χρόνου, μετά τη νέα ήττα από τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη και μάλιστα στο Τ-Center, είχε πει στη συνέντευξη Τύπου (με αφορμή και το εξαιρετικό παιχνίδι των Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ): «Μα πού να πάμε με τέτοια τεσσάρια, δεν πας πουθενά» αδειάζοντας τον Ντίνο Μήτογλου και τον Χουάντσο Ερνάνγκομεθ. Ο πρώτος δεν συνήλθε (ψυχολογικά) ποτέ και τον έχασε ολοκληρωτικά ενώ ο Χουάντσο όσο και αν προσβλήθηκε, έχει άλλες παραστάσεις και το ξεπέρασε.

Οταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε με απαξιωτικά λόγια για όλους μετά την ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον Αρη – που έκρινε οριστικά την πρωτιά στην κανονική περίοδο, άσχετα εάν στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός έχασε και από τον Ηρακλή και εντός έδρας από Κολοσσό και Ολυμπιακό – ο κόουτς Αταμάν, όπως τουλάχιστον είπε, ταρακουνήθηκε και υποσχέθηκε να μην αδειάσει ξανά τους παίκτες του δημόσια.

Αντεξε μέχρι τα πλέι οφ όταν είπε στην κάμερα της Euroleague TV ότι θα παίξει με τον Τολιόπουλο στο δεύτερο ημίχρονο του κρίσιμου 5ου αγώνα με τη Βαλένθια, και όχι με τον Σορτς, «με τον οποίο, όταν είναι μέσα, παίζουμε με παίκτη λιγότερο στην επίθεση»!

Αμετανόητος ο τούρκος προπονητής έχασε έναν έναν τους παίκτες του (ακόμα και τον πιο θερμό υποστηρικτή του μέσα στην ομάδα, τον αρχηγό Κώστα Σλούκα) και μαζί και την μπάλα με εξαίρεση μια εβδομάδα στην Κρήτη όπου ο Παναθηναϊκός πήρε το Κύπελλο παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ με απόλυτη συγκέντρωση.

Είναι δεδομένο ότι εάν οι Πράσινοι πάνε στους τελικούς πρωταθλήματος με τον συνεργάτη του κόουτς Αταμάν, τον Χρήστο Σερέλη (ή όποιον άλλο προπονητή που είναι δύσκολο να έρθει τώρα), αυξάνουν αυτόματα τις πιθανότητές τους για κατάκτηση του τροπαίου.