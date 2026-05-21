Αλλαγή δεδομένων, αναφορικά με το ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί σήμερα (21/05) το βράδυ.

Κι αυτό γιατί το δείπνο των δύο ανδρών, στο οποίο θα υπήρχε ένας πρώτος απολογισμός σε επίπεδο Ευρωλίγκας από πλευράς Παναθηναϊκού AKTOR ακυρώθηκε τελικά.

Θυμίζουμε, παράλληλα, ότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έστειλε νωρίς το πρωί το δικό του μήνυμα, βλέποντας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, περί άμεσης αποχώρησης του Τούρκου προπονητή από τον «επτάστερο» και απαξίωσης του…

Αντιθέτως, δε, εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά η προπόνησητων «πράσινων», με την ομάδα να επιστρέφει σε ρυθμούς προετοιμασίας για τα φετινά playoffs στην GBL.