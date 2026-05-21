Το Final Four μπαίνει στην τελική του ευθεία με τους προπονητές και τους παίκτες των 4 ομάδων που συμμετέχουν στην τελική φάση της διοργάνωσης να μιλούν εν όψει των σημαντικών αναμετρήσεων στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Τον λόγο πήρε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό (22/05, 18:00) με την ομάδα του να βρίσκεται στο Final Four για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχοντας κατακτήσει τον τίτλο πέρυσι.

«Στο ξεκίνημα της σεζόν έπρεπε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην άμυνα. Προσπαθείς να χτίζεις περισσότερα πράγματα μέσα στη χρονιά όσο αυτή κυλάει, όπως και να ενσωματώνεις σημαντικούς παίκτες. Μακάρι να φανεί όλο αυτό το προϊόν που έχουμε φτιάξει στο παρκέ αύριο».

Για τις αναμνήσεις του στο ΟΑΚΑ και το αν νιώθει πιο άνετα: «Νομίζω ότι ξέρω πως ο Μπαρτζώκας έχει πολύ καλό ρεκόρ στο ΟΑΚΑ, οι γραμμές είναι πάντα ίδιες. Είναι τιμή μου να επιστρέφω σε αυτό το γήπεδο. Σίγουρα θα είναι πολύ διαφορετικά, αλλά το σημαντικό είναι να έχουμε 40 καλά λεπτά».

Για τα μηνύματα που έχει δεχτεί από φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Όλοι καταλαβαίνουμε την κατάσταση. Είμαστε εδώ για να δώουμε καλά 40 λεπτ. Όλα έτσι κι αλλιώς θα ξεχαστούν μόλις περάσουν αυτές οι μέρες».

Για το αν έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον η συμμετοχή του ως παίκτης ή ως προπονητής: «Υπάρχουν πολλές κουβέντες που γίνονται. Επαναλαμβάνομαι, το ξέρω. Προσπαθώ να βάλω την ομάδα μου στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Θέλω απλώς να φύγω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να επιστρέψω στην προπόνηση και να έχω το δείπνο μου με την οικογένεια και τους φίλους μου».