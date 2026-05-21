Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και δείχνει γιατρό να ζητά «φακελάκι» από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο, διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων, συνοδός ασθενούς καταγράφει με το κινητό τηλέφωνό του τη συνομιλία με τον γιατρό μέσα στον θάλαμο του νοσοκομείου. Η συνομιλία φαίνεται να λαμβάνει χώρα λίγο πριν από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Ασθενής: Πείτε μας, πόσα θέλετε.

Γιατρός: Δεν θέλω τίποτα.

Τη στιγμή εκείνη, η νοσοκόμα απομακρύνεται από το κρεβάτι της ασθενούς και ο γιατρός, που φέρεται να είναι αναισθησιολόγος, ακούγεται να λέει: «Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά.»

Ασθενής: Εντάξει.

Γιατρός: Εγώ δεν θέλω.

Η ασθενής εμφανίζεται διατεθειμένη να δώσει τα χρήματα εκείνη τη στιγμή, με τον γιατρό να απαντά: «Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε εγώ.»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε από την διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σε ανάρτησή του στο Χ ο Άδ. Γεωργιάδης αναφέρει:

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media, από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο.

Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

