Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία, ο οποίος φέρεται να έχει προσβληθεί από μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα την Τρίτη (19/05), με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά σε νοσοκομείο της Ηλείας. Οι γιατροί εκτίμησαν γρήγορα ότι πρόκειται πιθανότατα για περιστατικό μηνιγγίτιδας και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ συνεχίζονται οι εξετάσεις και η θεραπευτική αντιμετώπιση.

Την ίδια ώρα, στο σχολείο όπου φοιτά έχει σημάνει συναγερμός, αν και σύμφωνα με πληροφορίες ο μαθητής απουσίαζε από τα μαθήματα την τελευταία εβδομάδα, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς.

Παρά ταύτα, γονείς μαθητών εκφράζουν έντονη ανησυχία και ζητούν περισσότερες ενημερώσεις και μέτρα προστασίας, καταγγέλλοντας ότι επικρατεί φόβος καθώς η σχολική μονάδα παραμένει σε λειτουργία.

