Και ξαφνικά, στο προσκήνιο ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Οχι για κάποιο αγωνιστικό του κατόρθωμα. Δεν θα δώσει καν το «παρών» στο επικείμενο final four ο τόσο προικισμένος παίκτης του Παναθηναϊκού. Τελικά, τι συνέβη; Χθες το απόγευμα ο Χέιζ-Ντέιβις έφτασε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος ύστερα από (νέα) απόδρασή του στο εξωτερικό. Αποκάλυψε δε, αργότερα, πως είχε μεταβεί στο Ρέικιαβικ.

Μετά το ματς με τη Μύκονο στην Ισλανδία. Στο μεσοδιάστημα των αγώνων κόντρα στη Βαλένθια και ύστερα από το εκτός έδρας πράσινο 2-0, στην Ιορδανία. Τελικά, κάνει καλά ή όχι που ξεδίνει με τέτοιο τρόπο ο Χέιζ-Ντέιβις; Ποτέ δεν έκρυψε πως του αρέσουν τα ταξίδια.

Ισως είναι ένας δικός του τρόπος να διώχνει το άγχος, ανακτώντας παράλληλα δυνάμεις για τη συνέχεια. Οταν «πέταξε» για την Ιορδανία κανείς δεν ενοχλήθηκε και άλλωστε οι περισσότεροι θυμήθηκαν την επική του απόδοση για τη δεύτερη νίκη κόντρα στους Ισπανούς. «Να κλειστεί, δηλαδή, μέσα στο σπίτι του; Ρεπό είχε ο άνθρωπος», υπήρξε το πνεύμα όσων έλεγαν πως μπορεί να κάνει οτιδήποτε επιθυμεί ο παίκτης οσάκις δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Καμιά αντίρρηση. Σε όλα τα νομίσματα, όμως, οι όψεις είναι δύο. Και ίσως δεν είναι μυστικό πως στα ενδότερα του Παναθηναϊκού κάποια ζητήματα σχολιάζονται, όχι ακριβώς για το τι κάνει και τι όχι ο Χέιζ-Ντέιβις αλλά το πώς λειτουργεί στα αποδυτήρια ο Αταμάν.

Λένε, λοιπόν, κάποιοι πως δεν είναι τόσο αυστηρός όσο θα έπρεπε ο τούρκος προπονητής, πως ενίοτε το χαλάρωμα που προσφέρει στους παίκτες «διαβάζεται» διαφορετικά και γενικά ακούγονται αντικρουόμενες απόψεις για τις μεθόδους του. Ισως όλα αυτά να τα κουβεντιάσει η κεφαλή του Παναθηναϊκού με τον κόουτς της ομάδας στην (αναμενόμενη) σημερινή συνάντηση.

Να ζητηθούν ευθύνες και να πέσει στο τραπέζι ατάκα του στυλ «χάθηκε ο έλεγχος και οι παίκτες δεν παίζουν για τον προπονητή». Ολα κρέμονται σε μια κλωστή. Το μαρτυρά ο περίγυρος. Το να προβλέψεις πώς θα αντιδράσει ή τι θα κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μάλλον είναι εντελώς παρακινδυνευμένο.

Το βέβαιο είναι ότι έχει φτάσει στα όριά του, εκτιμά πως έδωσε όλα τα εχέγγυα στον Αταμάν ώστε όχι μόνο να μην τερματίσει το Τριφύλλι στην έβδομη θέση αλλά να οδηγήσει τους Πράσινους στο ΟΑΚΑ και επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης βιώνει ένα σενάριο που θα το έγραφε κάποιος που τον αντιπαθεί πολύ. Αρα;

Ας περιμένουμε. Και ταυτόχρονα ας έχουμε κατά νου πως ταξίδια όπως αυτά που κάνει ο Χέιζ-Ντέιβις μπορεί μεν να γεμίζουν τις μπαταρίες των παικτών, στον αντίποδα όμως επιτρέπουν σε ορισμένους να μιλούν για αδικαιολόγητη χαλαρότητα.