Ηρθε στον Παναθηναϊκό από μια ομάδα που έχει εντελώς διαφορετικούς στόχους, χωρίς πολλές εμπειρίες, αλλά ξεχωρίζοντας απ’ όλους τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Κατάφερε – και λόγω συγκυριών – να βρει θέση βασικού με το… καλημέρα και επί της ουσίας ήταν αυτός στον οποίο στηρίχτηκε όλο το οικοδόμημα της ομάδας από τη μέση και μπροστά.

Για κάποιους σχεδόν ολοκληρωτικά, αφού ο Ανδρέας Τεττέη ήταν από το ξεκίνημα της θητείας του στον Παναθηναϊκό το σήμα κατατεθέν για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν ο Ράφα Μπενίτεθ. Πολλές φορές μάλιστα έπαιζε όλη η ομάδα γι’ αυτόν, με έναν τρόπο μάλλον ανορθόδοξο.

Το πρόσημο σε αυτούς τους πρώτους μήνες του Τεττέη στον Παναθηναϊκό είναι σίγουρα θετικό, όμως για να μην… καεί όλο το πρότζεκτ θα πρέπει και να προσεχτεί.

Οι Πράσινοι στηρίζουν πολλά στον Τεττέη όσον αφορά το μέλλον, όμως η διαχείρισή του είναι εκείνη που μπορεί εν πολλοίς να κρίνει αν θα καταφέρουν και οι δύο πλευρές να βγουν κερδισμένες απ’ αυτό. Και εδώ έρχεται να… κουμπώσει ο νέος προπονητής, ο οποίος θα κληθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο ένα παιδί που αποτελεί πολύ μεγάλο πρότζεκτ για τον Παναθηναϊκό και το μέλλον.

Ο 25χρονος έλληνας επιθετικός, που πλέον είναι και εν δυνάμει παίκτης της Εθνικής ομάδας. Το ερώτημα είναι αν μπορεί ο νέος Παναθηναϊκός να στηριχτεί στον Τεττέη. Και η απάντηση που δίνουν άνθρωποι της ομάδας είναι πως ναι, ακόμα και όταν επιστρέψει ο Ντέσερς ή αποκτηθεί κι άλλος επιθετικός, ο Παναθηναϊκός μπορεί να στηριχτεί στον Τεττέη.