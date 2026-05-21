Ο Μητσοτάκης έθεσε ένα ερώτημα μιλώντας στο συνέδριο της ΝΔ:

– Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;

Το ερώτημα είναι προφανώς ρητορικό. Ολοι κατάλαβαν τι εννοούσε. Αλλά επειδή εδώ είναι Ελλάδα βρέθηκαν και δύο να απαντήσουν: ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Βαγγέλης Βενιζέλος.

Προσπερνώ τον Μαμουλάκη που έκανε και λίγο πλάκα. Αλλά ο Βενιζέλος το πήρε σοβαρά και μπήκε στην κουβέντα.

Χαρακτήρισε την αναφορά του Μητσοτάκη «αλαζονική και ανιστόρητη». Και αντέστρεψε μάλιστα το ερώτημα λέγοντας:

– Αυτός ποιον θα πάρει τηλέφωνο; Τον Τραμπ, την πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή τον Νετανιάχου; Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο!

Εύλογη απορία. Στην οποία ο Μητσοτάκης φυσικά δεν είναι υποχρεωμένος να απαντήσει. Αλλά όταν την επομένη ετέθη και στον Γεραπετρίτη, αυτός εξήγησε το αυτονόητο. Οτι ο Πρωθυπουργός θα πάρει τηλέφωνο πρώτα τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Πάλι καλά.

Ασε που δεν ξέρω γιατί χρειάζεται να πάρει τηλέφωνο «κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα» που λέει κι ο Βενιζέλος. Για να μαζέψει τα κορίτσια από τα events;

Ελπίζω λοιπόν να λύσαμε την απορία. Για την οποία ακόμη προσπαθώ να καταλάβω γιατί είναι ανιστόρητη κι αλαζονική.

Δηλαδή αν κάποιος πάρει στις 3 το πρωί τηλέφωνο τον Βενιζέλο, τι θα του πει εκείνος; Να πάρει τον Ανδρουλάκη για ιστορικούς λόγους;

Αστειότητες.

Οι οποίες ξεκινούν από μια βασική παρεξήγηση. Οτι ένας Πρωθυπουργός (ο οιοσδήποτε…) ελέγχεται ακόμη και έπειτα από επτά χρόνια πρωθυπουργίας αν έχει καταλάβει τα προφανή κι αν ξέρει πώς θα αντιδράσει στο αιφνιδιαστικό.

Αυτό όμως κι αν είναι αλαζονικό να το πιστεύεις.

Και επιβεβαιώνει μια όλο και πιο βάσιμη υποψία που έχω. Οτι η πολιτική στην Ελλάδα δεν είναι μια σύγκρουση για την εξουσία αλλά ένα νταραβέρι για τη μοιρασιά των ρόλων.

Διότι εδώ το ερώτημα πλέον δεν είναι γιατί θα κτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ούτε τι θα απαντήσει εκείνος που θα μιλήσει. Αλλά ποιος θα σηκώσει το ακουστικό.

Που ασφαλώς έχει τη σημασία του.

Αν (ας πούμε) το σηκώσει κανένας Σαμαράς μπορεί να τρέχουμε πρωί πρωί στην Κόκκινη Μηλιά.

Ενώ αν το σηκώσει κανένας φλοτίλας πολύ πιθανό να κηρύξουμε τον πόλεμο στο Ισραήλ.

Είναι κρίσιμο λοιπόν να σηκώσει το τηλέφωνο ο κατάλληλος άνθρωπος. Αν μάλιστα έχει και το κατάλληλο μυαλό, ακόμη καλύτερα.