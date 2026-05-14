Η αγωνιστική πλευρά της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό είχε να προσφέρει αρκετά και λιγότερα από αυτά που πραγματικά μπορούσε.

Αρκετά από τη μία, με βάση την εικόνα του Άρη. Μια συνέχεια της βελτίωσης του, πατώντας πάνω στην ίδια επιθετική φιλοσοφία και με τις επτά αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου να μην επηρεάζουν τόσο πολύ το πλάνο.

Αρκετά διότι το ζητούμενο ήταν η νίκη, πόσο μάλλον όταν την ίδια ώρα ο Λεβαδειακός ολοκλήρωνε μια επική ανατροπή. Έτσι, για τον Άρη υπάρχει μόνο ένα αποτέλεσμα την Κυριακή και αυτό είναι η νίκη για να πάρει στο νήμα την 5η θεση. Και μαζί της, το γόητρο και το ονόρε που τη συνοδεύουν, μαζί με κάποια χρήματα.

Τα λιγότερα από αυτά που πραγματικά μπορούσε να προσφέρει, έχουν να κάνουν με την αστοχία του Άρη στο… τσουβάλι των φάσεων που δημιούργησε και δεν αξιοποίησε. Είτε επειδή ήταν αναποτελεσματικός είτε άτυχος εξαιτίας των δοκαριών

Το ματς ήταν «πολλά με λίγα». Και δεν είναι υπερβολή όταν οι Θεσσαλονικείς είχαν μόνο στο δεύτερο μέρος έξι κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Και πάμε στο ζουμί…

Το καλύτερο ήρθε στο τέλος. Μετά το φινάλε του ματς, στη συνέντευξη Τύπου, όταν ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε πρώτη φορά για το μέλλον του και πέταξε το μπαλάκι στη διοίκηση.

Το θέμα του προπονητή είναι και το πρώτο στην ατζέντα της επόμενης μέρας με την υπάρχουσα διοικητική κατάσταση. Είναι η πιο κρίσιμη απόφαση του Καρυπίδη με τον Ρέγες, δίχως ακόμα να είναι 100% κλειδωμένη.

Ο Παπαδόπουλος είναι μια προχωρημένη περίπτωση αλλά ουδέποτε κλεισμένη. Οι ματιές στον Λέτο είναι δεδομένες, ενώ η περίπτωση του Γρηγορίου δεν μπορεί να βγει από το… κάδρο και στο μυαλό της διοίκησης ενισχύεται από την απόδοση της ομάδας.

Μια… unpopular επιλογή που δεδομένα δεν κάνει γκελ στον κόσμο. Οπότε επικοινωνιακά δεν στέκεται. Ένα ζήτημα είναι κατά πόσο ο Γρηγορίου μπορεί να διαχειριστεί μακροπρόθεσμα το… καράβι που λέγεται Άρης.

Η βελτίωση στα χέρια του είναι δεδομένη. Είναι όμως άλλο οι δύο μήνες και άλλο να το πιάσει από την αρχή. Όπως επίσης, η γενικότερη κουβέντα δεν γίνεται τόσο για τον Γρηγορίου. Άλλωστε, ενστάσεις υπάρχουν και για τον Παπαδόπουλο, επειδή ο κόσμος θέλει το level up στον πάγκο της ομάδας. Το θέμα είναι κατά πόσο η ομάδα μπορεί να παρέχει σε έναν τέτοιο προπονητή εκείνα που χρειάζεται.

Δεν θα αργήσει η ώρα που θα γίνει ξεκάθαρη η απόφαση της διοίκησης για τον πάγκο της ομάδας, όπως και της πρώτες κινήσεις σχετικά με το ρόστερ. Ένα παζλ που θα αρχίσει να διαμορφώνεται σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα και μετά το φινάλε της σεζόν.