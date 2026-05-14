Δεν πίστευαν στα μάτια τους επισκέπτες και κάτοικοι στα Άσπρα Σπίτια της Βοιωτίας, όταν εντόπισαν στα ρηχά νερά έναν μικρό καρχαρία. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας έκπληξη αλλά και θαυμασμό για το σπάνιο γεγονός.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται καθαρά ο καρχαρίας να κινείται κοντά στην ακτή, σε απόσταση λίγων μέτρων από τους λουόμενους. Παρά την αρχική ανησυχία, το ζώο δεν φάνηκε να απειλεί κανέναν, παραμένοντας για λίγο στα ρηχά πριν απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρής ηλικίας γαλάζιο καρχαρία (Prionace glauca). Το είδος αυτό είναι από τα πιο διαδεδομένα στη Μεσόγειο Θάλασσα, ωστόσο σπάνια πλησιάζει τόσο κοντά στις ακτές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι γαλάζιοι καρχαρίες δεν θεωρούνται επικίνδυνοι για τον άνθρωπο και συνήθως αποπροσανατολίζονται όταν βρεθούν σε ρηχά νερά. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια.