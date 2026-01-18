Ένα 12χρονο αγόρι δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση που δέχτηκε από καρχαρία στην παραλία Nielsen Park κοντά στο λιμάνι του Σίδνεϊ το απόγευμα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 4:30 μ.μ., καθώς το αγόρι φέρεται να έκανε βουτιές από βράχια. Πέντε φίλοι του έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού και προσπάθησαν να βοηθήσουν, πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το αγόρι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και στα δύο πόδια, κάτι που συνάδει με δάγκωμα από μεγάλο καρχαρία.

Τα στελέχη της Ακτοφυλακής που έσπευσαν στο σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον 12χρονο πριν διακομιστεί στο Νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ. Η παραλία είναι κλειστή και οι αρχές αναζητούν τον καρχαρία.