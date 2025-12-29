Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Καλιφόρνια, όπου μια 55χρονη αθλήτρια του τρίαθλου βρήκε φρικτό θάνατο ύστερα από επίθεση καρχαρία. Σύμφωνα με τη New York Post, η Έρικα Φοξ είχε εξαφανιστεί την περασμένη εβδομάδα, όταν εθεάθη να κολυμπά στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας περιοχής Πασίφικ Γκρόουβ, στον κόλπο του Μοντερέι. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, δέχθηκε επίθεση από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία.

A poem I wrote today for fellow Monterey Bay swimmer, Erica Fox. I‘m not a Kelp Krawler but revere how much she loved the bay. When a picture of slain model, Dorothy Stratten came up on my feed today, I mentioned to @IanKeithMcDowel some thoughts which became the poem below. pic.twitter.com/VjxhbwVmRu — Super Amanda® #ShineOnMax (@TheSuperAmanda) December 23, 2025

Οι αρχές την αναζητούσαν επί μέρες, καθώς δεν είχε εντοπιστεί η σορός της. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν καρχαρία να αναδύεται στην επιφάνεια με ένα ανθρώπινο σώμα στο στόμα του, πριν ξαναβυθιστεί.

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν όταν, έπειτα από μέρες ερευνών, βρέθηκαν υπολείμματα της 55χρονης ξεβρασμένα στην παραλία Ντάβενπορτ, στη Σάντα Κρουζ, περίπου 15 χιλιόμετρα από το σημείο της επίθεσης. Τη σορό αναγνώρισε ο πατέρας της.

Αν και το γραφείο του τοπικού Σερίφη δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε επίσημη ταυτοποίηση, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για την άτυχη αθλήτρια.

Οι αρχές των κομητειών Σάντα Κρουζ και Μοντερέι, σε συνεργασία με την αστυνομία του Πασίφικ Γκρόουβ, διερευνούν την υπόθεση.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η Έρικα Φοξ συνήθιζε να προπονείται καθημερινά με ομάδα κολυμβητών στο ίδιο σημείο, μαζί με τον σύζυγό της, Ζαν-Φρανσουά Βανρέουζελ. Στις 23 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια προπόνησης, ειδοποιήθηκαν από ιδιοκτήτη πλοιαρίου ότι σε απόσταση περίπου 100 μέτρων είχε θεαθεί καρχαρίας. Οι αρχές έκλεισαν άμεσα την παραλία.

NorCal: Monterey County: She knew sharks—and their risks. The official search for beloved swimmer Erica Fox ends off Pacific Grove The apparent attack at Lovers Point appears to be the first fatal shark attack here in more than 70 years. Search crews using dive teams,… 1/2 pic.twitter.com/cXiRuzMOSs — ˶˃ NewsCat 📰🗞️NO DMs˂˶ (@typocatCAv2) December 23, 2025

Η ομάδα έσπευσε να βγει στην ακτή, όμως κατά την καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι η Φοξ έλειπε. «Ένιωθα απλώς μουδιασμένη. Ήλπιζα ότι ίσως βγήκε από το νερό και μετά αποφάσισε να επιστρέψει με τα πόδια», δήλωσε η συναθλήτριά της, Σάρον Κάρεϊ.

Η επιχείρηση εντοπισμού

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, ξεκινώντας μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της αγνοούμενης. Σκάφη, ελικόπτερα και δύτες συμμετείχαν στις έρευνες που διήρκεσαν περίπου 15 ώρες, χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τη διακοπή της επίσημης επιχείρησης, το γραφείο του Σερίφη του Μοντερέι και ομάδες εθελοντών συνέχισαν τις έρευνες, οι οποίες κατέληξαν με τον πιο τραγικό τρόπο.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν και οι ανεξάρτητες ομάδες Bedrock Ocean Exploration και Angel’s Recovery Dive Team, που συνέχισαν την αναζήτηση ακόμη και μετά το πέρας των επίσημων ερευνών.

Η ζωή και το πάθος της αθλήτριας

Η Φοξ είχε λάβει μέρος σε δύο αγώνες Ironman και συμμετείχε επί δύο δεκαετίες σε πλήθος διοργανώσεων. Φίλοι και συγγενείς την περιγράφουν ως «απίστευτα χαρούμενο, ζωηρό, αστείο και ευγενικό άνθρωπο», με βαθιά γνώση των κινδύνων του ανοιχτού ωκεανού.

Πρόσφατα είχε παρακολουθήσει σεμινάριο για τους Μεγάλους Λευκούς καρχαρίες, επιδιώκοντας να κατανοήσει καλύτερα τον κορυφαίο θηρευτή των θαλασσών. Το 2013 είχε δημοσιεύσει στο Facebook φωτογραφία με έναν καρχαρία δίπλα σε δύτη, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ζώο στον πλανήτη κι ένας καρχαρίας κολυμπά ήρεμα δίπλα του».