Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκρισή του στον μεγάλο τελικό της EuroLeague μετά τη νίκη με 79-61 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και ο Φουρνιέ εμφανίστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο της κατάκτησης του τροπαίου.

Ο Γάλλος αστέρας των «ερυθρόλευκων», μιλώντας μετά το τέλος του ημιτελικού, αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens, αλλά και στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του σε μία από τις πιο απαιτητικές αναμετρήσεις της σεζόν.

Παράλληλα, τόνισε πως η περσινή αποτυχία δεν έχει ξεχαστεί από κανέναν στην ομάδα και μπορεί να λειτουργήσει ως έξτρα κίνητρο ενόψει του μεγάλου τελικού της Κυριακής.

Όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ

«Ήταν εκπληκτική ατμόσφαιρα, ηλεκτρισμένη. Αρχίσαμε αγχωμένα γιατί η ένταση ήταν ψηλά, ο κόσμος όμως μας έδωσε πραγματική ώθηση.

«Υπήρχαν πολλά κλειδιά, συμπαίκτες μου έβαλαν σουτ, η άμυνά μας, η αθλητικότητα. Ήταν ένα πλήρες παιχνίδι από την ομάδα μας, ακόμα και με τα σκαμπανεβάσματα που είχαμε.

Πρέπει να το ξανακάνουμε».

Ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε επίσης στον πρώτο τελικό Euroleague της καριέρας του, τονίζοντας πως αισθάνεται έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση.

«Νιώθω καλά για τον πρώτο μου τελικό στην EuroLeague. Η ομάδα έχει καλή νοοτροπία. Ελπίζουμε ο πόνος από την περσινή απώλεια να μας βοηθήσει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να μας έχει κάνει καλό. Θέλουμε να μείνουμε στη στιγμή».

