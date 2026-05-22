Όσα δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ
«Ήταν εκπληκτική ατμόσφαιρα, ηλεκτρισμένη. Αρχίσαμε αγχωμένα γιατί η ένταση ήταν ψηλά, ο κόσμος όμως μας έδωσε πραγματική ώθηση.
«Υπήρχαν πολλά κλειδιά, συμπαίκτες μου έβαλαν σουτ, η άμυνά μας, η αθλητικότητα. Ήταν ένα πλήρες παιχνίδι από την ομάδα μας, ακόμα και με τα σκαμπανεβάσματα που είχαμε.
Πρέπει να το ξανακάνουμε».
Ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε επίσης στον πρώτο τελικό Euroleague της καριέρας του, τονίζοντας πως αισθάνεται έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση.
«Νιώθω καλά για τον πρώτο μου τελικό στην EuroLeague. Η ομάδα έχει καλή νοοτροπία. Ελπίζουμε ο πόνος από την περσινή απώλεια να μας βοηθήσει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να μας έχει κάνει καλό. Θέλουμε να μείνουμε στη στιγμή».