Η Μαριέλα Κάστρο, κόρη του πρώην ηγέτη της Κούβας Ραούλ Κάστρο, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο απαγωγής του πατέρα της από τις αμερικανικές δυνάμεις, λίγες ημέρες μετά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στενός σύμμαχος της Αβάνας, είχε απαχθεί τον Ιανουάριο στο Καράκας, στο πλαίσιο επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων. Προηγουμένως, η αμερικανική δικαιοσύνη του είχε απαγγείλει κατηγορίες για «διεθνές εμπόριο ναρκωτικών», και κρατείται από τότε στις ΗΠΑ εν αναμονή της δίκης του.

Η κόρη του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Κανείς δεν θα τον απαγάγει, ούτε εκείνον, ούτε κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε κατά του ιμπεριαλισμού».

Η Μαριέλα Κάστρο είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας που τοποθετείται δημόσια για την υπόθεση.

Σε βάρος του μικρότερου αδελφού του Φιντέλ Κάστρο (1926-2016), του ορκισμένου εχθρού της Ουάσιγκτον, απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τετάρτη στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αυτές, ως υπουργός Άμυνας το 1996, φέρεται να είχε διατάξει την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών με κυβερνήτες μέλη αντικαστρικής οργάνωσης, που πετούσαν στα ανοικτά της Κούβας. Από το περιστατικό είχαν σκοτωθεί τέσσερις Αμερικανοί.

«Δεν φοβάμαι, διότι γνωρίζω πως δεν θα το κάνουν», πρόσθεσε η Μαριέλα Κάστρο, στο περιθώριο διαδήλωσης συμπαράστασης προς τον πατέρα της, που πραγματοποιήθηκε μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα.

Η 63χρονη ανέφερε πως δεν έχει συζητήσει με τον πατέρα της για την απαγγελία κατηγοριών: «Δεν μιλήσαμε για αυτό, όμως όταν άκουσα ότι του το είχαν αναφέρει, χαμογέλασε, σαν παλιός επαναστάτης (guerillero) που ξέρει ότι είναι ασφαλής, με το πόδι του στον αναβολέα, και ότι κανείς δεν πρόκειται να τον απαγάγει, επειδή πάντα έλεγε: “Θα πεθάνω στη μάχη, αν χρειαστεί”».

Αν και ο Ραούλ Κάστρο δεν κατέχει πλέον επίσημο αξίωμα ούτε στην κυβέρνηση της Αβάνας ούτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας, εξακολουθεί να ασκεί σημαντική επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις του νησιού και να απολαμβάνει της αφοσίωσης των ενόπλων δυνάμεων.

Η Μαριέλα Κάστρο εκτίμησε ότι η απαγγελία κατηγοριών από την αμερικανική δικαιοσύνη «παραβιάζει όλα όσα προβλέπει ο νόμος στις ΗΠΑ», επισημαίνοντας πως τα μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ «κάνουν ό,τι θέλουν και παραβιάζουν ακόμη και το Σύνταγμα».

Σύμφωνα με την ίδια, η «τακτική» των αμερικανικών αρχών είναι «να λένε ψέματα, να δημιουργούν αβεβαιότητα και να προκαλούν φόβο».

Η κόρη του πρώην ηγέτη της Κούβας εκτίμησε, τέλος, ότι η δικαστική εξέλιξη δεν θα επηρεάσει τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ανάμεσα στην Αβάνα και την Ουάσιγκτον.