Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η μέχρι σήμερα διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπέβαλε την παραίτησή της από το αξίωμά της. Την είδηση μετέδωσε το Fox News Digital, επικαλούμενο την επιστολή παραίτησής της.

Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε προσωπικά τον Τραμπ για την απόφασή της κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο. Η αποχώρησή της θα τεθεί σε ισχύ στις 30 Ιουνίου.

Στην επιστολή παραίτησης, την οποία ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ, η Γκάμπαρντ εκφράζει «βαθύτατη ευγνωμοσύνη» προς τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να ηγηθεί του αξιώματος του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών για ενάμιση χρόνο.

Ως αιτία της παραίτησής της αναφέρει την πρόσφατη διάγνωση του συζύγου της με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών, γεγονός που, όπως σημειώνει, την ώθησε να επικεντρωθεί στην οικογένειά της.

Πάντως, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ο Λευκός Οίκος φέρεται να είχε πιέσει για την αποχώρησή της από τη θέση της.

Ο πρόεδρος Τραμπ, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι «δυστυχώς» η Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία έκανε «απίστευτη δουλειά», θα αποχωρήσει στις 30 Ιουνίου.

Προσωρινά, τα καθήκοντά της θα ασκεί ο πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας Άαρον Λούκας.

