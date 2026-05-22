Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και με νίκη 79-61 στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague.

Με αυτό το αποτέλεσμα, πλέον βρίσκονται στον τελικό του Final Four, εκεί όπου περιμένουν την νικήτρια του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια.

Από τη στιγμή της λήξης της αναμέτρησης, οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν άμεσα στον Πειραιά, όπου φίλοι της ομάδας βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την πρόκριση.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν πειστική εμφάνιση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και πλέον βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάκτηση της EuroLeague, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.