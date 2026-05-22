Ο πρώτος ημιτελικός του φετινού Final Four της Euroleague στο T-Center ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να επικρατεί της Φενέρ με 79-61, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια και την τελευταία τους εμφάνιση στο Κάουνας.

Οι Πειραιώτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πλέον περιμένουν τον αντίπαλό τους στον μεγάλο τελικό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 21:00.

Ο αντίπαλος θα προκύψει από τον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια (21:00)

Αυτός θα είναι ο δέκατος τελικός στην ιστορία του Ολυμπιακού, με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου τίτλου τους.