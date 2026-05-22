Ένας 34χρονος συνελήφθη στη Χαλκίδα τα ξημερώματα της Παρασκευής (22/5), έπειτα από μπαράζ διαρρήξεων και μια επεισοδιακή καταδίωξη που κινητοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

Ο άνδρας φέρεται να είχε στοχοποιήσει επιχειρήσεις εστίασης, χρησιμοποιώντας τη θορυβώδη μέθοδο της θραύσης βιτρινών για να αποσπάσει χρήματα ή αντικείμενα αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, η πρώτη απόπειρα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν ο ύποπτος προσπάθησε να εισβάλει σε γνωστό εστιατόριο στην οδό Χαϊνά, σπάζοντας την μπροστινή τζαμαρία.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας υπήρξε άμεση, με περιπολικό να εντοπίζει τον 34χρονο μέσα σε δέκα λεπτά, να κινείται με δίκυκλο στη συμβολή των οδών Χαϊνά και Κατσικογιάννη.

Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε, προκαλώντας μια έντονη καταδίωξη στους άδειους δρόμους της πόλης.

Παρά τη στενή επαφή με τη σύλληψή του, ο δράστης συνέχισε τη δράση του μέσα στη νύχτα. Περίπου στις 3:00 το πρωί, επιχείρησε νέα διάρρηξη σε φούρνο επί της οδού Ωρίωνος, ακολουθώντας την ίδια τακτική με τη θραύση της βιτρίνας.

Οι αστυνομικοί που είχαν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον ακινητοποιήσουν στις 03:25 στην οδό Κύπρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής κατ’ εξακολούθηση και απείθεια απέναντι στα όργανα της τάξης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις τοπικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.