Νέα δεδομένα προκύπτουν στη δικογραφία για το θανατηφόρο τροχαίο της 17ης Μαΐου στο 18ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ρόδου–Λίνδου, όπου έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη.

Η πλευρά του κατηγορουμένου υπέβαλε στον Β΄ Τακτικό Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου τεχνική πραγματογνωμοσύνη, συνταγμένη από διπλωματούχο μηχανολόγο και αεροναυπηγό μηχανικό, απόφοιτο του Πανεπιστημίου Πατρών. Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική Ρόδου», η ανάλυση βασίζεται σε αυτοψία στον τόπο του δυστυχήματος, στη μελέτη του σχεδιαγράμματος της Τροχαίας Ρόδου και σε λεπτομερή επεξεργασία του βιντεοληπτικού υλικού που έχει ενταχθεί στη δικογραφία.

Ο πραγματογνώμονας διευκρινίζει ότι πρόκειται για προκαταρκτική τεχνική ανάλυση. Όπως σημειώνει, η ασφαλής εκτίμηση της ταχύτητας σύγκρουσης των δύο οχημάτων θεωρείται πρόωρη, καθώς απαιτείται συνδυαστική μελέτη παραμέτρων που δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί. Στο παρόν στάδιο, εστιάζει στην κινηματική και οδηγική συμπεριφορά των εμπλεκόμενων οχημάτων, στις συνθήκες λειτουργίας της σηματοδότησης και στα χαρακτηριστικά των παραμορφώσεων.

Η γεωμετρία του σημείου

Η έκθεση ξεκινά με περιγραφή των φυσικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών του οδοστρώματος στο σημείο. Στο ρεύμα προς Ρόδο, το πλάτος φθάνει τα 7,30 μέτρα, ενώ στο ρεύμα προς Λίνδο τα 9,60 μέτρα, λόγω πρόσθετης βοηθητικής λωρίδας για οχήματα που στρίβουν αριστερά προς την πάροδο της παραλίας Αφάντου. Το Peugeot με αριθμό κυκλοφορίας ΡΟΝ-5915, στο οποίο επέβαιναν οι δύο θανούσες, είχε εισέλθει στη βοηθητική λωρίδα με πρόθεση να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή. Η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες και στα δύο ρεύματα, ενώ απαγορεύεται η αναστροφή. Το όριο ταχύτητας είναι 60 χλμ./ώρα.

Το βιντεοληπτικό υλικό και η ανάλυση κίνησης

Κεντρικό σημείο της πραγματογνωμοσύνης αποτελεί η ανάλυση του βίντεο από κοντινό σούπερ-μάρκετ. Ο ειδικός εξετάζει καρέ–καρέ την πορεία του Peugeot πριν τη σύγκρουση, καταγράφοντας μια κίνηση που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, επιφυλακτικότητα και διαδοχικές διορθώσεις πορείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Peugeot πλησιάζει με χαμηλή ταχύτητα, σταματά, ξεκινά ξανά και σταματά εκ νέου. Ακολουθεί οπισθοπορεία, νέα στάση και στη συνέχεια εκκίνηση με ελαφρά αριστερή πορεία προς το ρεύμα από Λίνδο προς Ρόδο. Κατά τη φάση αυτή, λευκό όχημα διέρχεται στο αντίθετο ρεύμα, ενώ η οδηγός συνεχίζει με «διαδοχικές μικροδιορθώσεις και εμφανή διστακτικότητα». Λίγο πριν τη σύγκρουση, φαίνεται να αντιλαμβάνεται καθυστερημένα το BMW και προσπαθεί να φρενάρει σε ελάχιστο χρόνο.

Ο πραγματογνώμονας εκτιμά ότι η οδηγική συμπεριφορά «δεν συνάδει με σαφή και αναμφισβήτητη αντίληψη περί ασφαλούς διέλευσης», αλλά υποδηλώνει «αβεβαιότητα και συνεχή επανεκτίμηση των κυκλοφοριακών δεδομένων». Η ανάλυση καταλήγει πως η οδηγός πιθανόν ενήργησε υπό εσφαλμένη ή ασαφή αντίληψη της λειτουργίας της σηματοδότησης και όχι λόγω συνειδητής παραβίασης.

Για το BMW με αριθμό κυκλοφορίας ΧΗΤ-1930, δεν προκύπτει «αιφνίδια μεταβολή πορείας ή άλλος ασυνήθιστος οδηγικός χειρισμός» πριν τη σύγκρουση.

Ο ελαττωματικός σηματοδότης

Η πραγματογνωμοσύνη επιβεβαιώνει, ότι κατά την άφιξη των αρχών, η κόκκινη ένδειξη του βέλους αριστερής στροφής δεν λειτουργούσε. Μόνο η πορτοκαλί και η πράσινη ήταν ενεργές. Ο ειδικός θεωρεί, ότι η απουσία της απαγορευτικής ένδειξης «ενδέχεται να επηρέασε την αντίληψη της οδηγού» και να συνέβαλε στο δυστύχημα.

Αναφέρει επίσης, ότι την περίοδο εκείνη είχαν καταγραφεί συχνές δυσλειτουργίες σε σηματοδότες στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, λόγω πρόσφατων αντικαταστάσεων. Κατά την αυτοψία του την επόμενη ημέρα, διαπίστωσε δύο περιπτώσεις οδηγών, που αγνόησαν την ένδειξη του ίδιου σηματοδότη, αποδίδοντας το φαινόμενο στη σύγχυση που προκαλούσε η δυσλειτουργία.

Οι μαρτυρίες και η αξιολόγησή τους

Ο πραγματογνώμονας εξετάζει και τις καταθέσεις των δύο αυτοπτών μαρτύρων γερμανικής υπηκοότητας, οι οποίοι βρίσκονταν σε απόσταση 50–100 μέτρων από το σημείο. Επισημαίνει ότι, καθώς οι μάρτυρες προσπαθούσαν να παρακολουθήσουν το ατύχημα, η δυνατότητα να παρατηρήσουν με ακρίβεια τη λειτουργία των σηματοδοτών ήταν περιορισμένη.

Όπως αναφέρει, η ταυτόχρονη παρακολούθηση της εξέλιξης και των φωτεινών ενδείξεων είναι «τεχνικά δύσκολη», καθώς οι αλλαγές συμβαίνουν σε δευτερόλεπτα. Συνεπώς, οι μαρτυρίες πρέπει να αξιολογηθούν «με επιφύλαξη» ως προς την κατάσταση των σηματοδοτών τη στιγμή του συμβάντος.

Οι παραμορφώσεις των οχημάτων

Η έκθεση αφιερώνει εκτενές τμήμα στην ανάλυση των ζημιών. Το Peugeot 107, μοντέλο 2006, ανήκει στην κατηγορία μικρών αστικών οχημάτων με περιορισμένες ζώνες απορρόφησης ενέργειας. Σε πλαγιομετωπικές συγκρούσεις, τα πλευρικά τμήματα δεν διαθέτουν επαρκείς δομές απορρόφησης, με αποτέλεσμα υψηλές καταπονήσεις ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες.

Ο πραγματογνώμονας επικαλείται στοιχεία του Euro NCAP, σύμφωνα με τα οποία το Peugeot 107 έχει παρόμοια κατασκευή με το Toyota Aygo. Δοκιμές πλευρικής σύγκρουσης στα 29 χλμ./ώρα δείχνουν σημαντικές παραμορφώσεις στο θάλαμο επιβατών. Αυτό, όπως σημειώνει, αποδεικνύει τη μειωμένη ικανότητα του οχήματος να απορροφά εγκάρσια φορτία χωρίς σοβαρές δομικές αλλοιώσεις.

Μέρος των παραμορφώσεων οφείλεται και στις επεμβάσεις απεγκλωβισμού της Πυροσβεστικής, που χρειάστηκε να κόψει τμήματα του αμαξώματος. Το BMW, αντίθετα, παρουσίασε περιορισμένες ζημιές, λόγω διαφορετικής κατανομής φορτίων και ισχυρότερης δομικής ακαμψίας.

Τα ανοιχτά ζητήματα της έρευνας

Η πραγματογνωμοσύνη δεν θεωρείται πλήρης. Θέματα όπως η ακριβής ταχύτητα και η κινηματική εξέλιξη μετά τη σύγκρουση, παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο συντάκτης αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συμπληρωματικής έκθεσης, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία ή επιπλέον δεδομένα από τα οχήματα.

Η τεχνική ανάλυση θα αξιολογηθεί από τον Ανακριτή μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία, τις τοξικολογικές εξετάσεις, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη και τις μαρτυρικές καταθέσεις. Η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κανένα από τα κρίσιμα ερωτήματα δεν έχει ακόμη απαντηθεί οριστικά.