Ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, καθώς επικράτησε με 79-61 και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορίας του.

Εκεί θα περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βαλένθια (21:00).

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, καθώς ερχόμενος από τον πάγκο έκανε αμέσως τη διαφορά. Ο Αμερικάνος Φόργοουρντ πέτυχε 17 πόντους, χωρίς μάλιστα να αστοχήσει σε κάποια προσπάθεια (7/7 σουτ).

Η Euroleague αποθέωσε τον Πίτερς, γράφοντας χαρακτηριστικά: «His name is Alec. Alec Piters». Σαν τον Τζέιμς Μποντ δηλαδή.