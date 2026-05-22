Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ότι επιτέθηκε σε φοιτητική εστία στην κατεχόμενη πόλη Σταρομπίλσκ, χαρακτηρίζοντάς τες «παραποίηση» και δήλωσε ότι στόχευσε μια επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή.

«Πλήξαμε το αρχηγείο»

Το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει σε ανακοίνωση του που ανάρτησε στο Facebook ότι έπληξε ένα από τα αρχηγεία της μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών Rubicon κοντά στην πόλη Σταρομπίλσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο αναφέρει ότι «η Ουκρανία πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, τηρώντας αυστηρά του κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Σύμφωνα με τη Μόσχα τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν από πλήγμα ουκρανικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα λύκειο στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή.

«Βάρβαρη επίθεση»

Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρρευσε, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη «βάρβαρη επίθεση».

Ο Πούτιν χαρακτήρισε «τρομοκρατική επίθεση» το πλήγμα στο Λουχάνσκ, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν τυχαίο». «Ζήτησα από το υπουργείο Άμυνας να προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα», πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Σύγκληση Σ.Α του ΟΗΕ

Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για σήμερα, στις 23.00 (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επίθεση έγινε τη νύχτα, με τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν το κτίριο, το οποίο ανήκει στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Λουχάνσκ, στην πόλη Σταρομπίλσκ.