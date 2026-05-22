Ανησυχία προκαλεί εκ νέου η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της σύλληψής της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών στην Καλιφόρνια.

Η 44χρονη ποπ σταρ συνελήφθη στις 4 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια την εντόπισαν να οδηγεί επικίνδυνα στον αυτοκινητόδρομο US-101, κοντά στο Newbury Park.

Το βίντεο από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Σύμφωνα με τη Daily Mail, στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίζεται αποπροσανατολισμένη ενώ υποβάλλεται σε τεστ νηφαλιότητας στην άκρη του δρόμου.

Αστυνομικός φαίνεται να της ζητά να ακολουθήσει με το βλέμμα τις κινήσεις του χεριού του. Ωστόσο, σύμφωνα με την αναφορά των Αρχών, η τραγουδίστρια δυσκολευόταν να συνεργαστεί, επικαλούμενη έντονο πονοκέφαλο και ευαισθησία στα φώτα. Λίγο αργότερα, καταγράφεται η στιγμή που της περνούν χειροπέδες, ενώ ακούγεται να ρωτά αν οι αστυνομικοί έχουν πάρει το κινητό της τηλέφωνο.

🎥🚨 We’re seeing the moment Britney Spears tried and failed taking a sobriety test and was cuffed by cops during her DUI bust, in new video obtained by TMZ. pic.twitter.com/mOA8Hnf9qp — TMZ (@TMZ) May 21, 2026

Η αστυνομική έκθεση

Όπως αναφέρεται στην επίσημη αναφορά, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η Spears οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και άλλαζε λωρίδες χωρίς σταθερό έλεγχο του οχήματος.

Όταν την ακινητοποίησαν, διαπίστωσαν ότι παρουσίαζε αστάθεια στο βάδισμα, κόκκινα μάτια και δυσκολία στην ομιλία. Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ είχε λάβει και φαρμακευτική αγωγή, μεταξύ άλλων Adderall και Prozac, πριν οδηγήσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα ποτήρι κρασιού, ενώ οι αστυνομικοί ανέφεραν έντονη μυρωδιά αλκοόλ στο εσωτερικό του οχήματος.

Η καταδίκη και η ανησυχία για την κατάσταση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Μετά τη σύλληψή της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς οδηγήθηκε για αιματολογικές εξετάσεις και αργότερα δήλωσε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή 12 μηνών επιτήρησης, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα συμμετείχε σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης διάρκειας τριών εβδομάδων.

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τις πολυετείς προσωπικές δυσκολίες της τραγουδίστριας, η οποία εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για ζητήματα ψυχικής υγείας και δημόσιας συμπεριφοράς.

Video obtained by ABC News shows the March DUI arrest of Britney Spears in Ventura County. At one point, the pop star was in the back of the patrol car and told law enforcement that they were being mean to her. They responded by saying they needed to test her blood. Earlier… pic.twitter.com/9G8uohe9NE — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 22, 2026

Οι αντιδράσεις στα social media

Τα βίντεο από τη σύλληψή της προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση της Spears, ενώ άλλοι σχολίασαν πως πρόκειται για ακόμη ένα δύσκολο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η ίδια μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου υλικού.