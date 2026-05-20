Ο Χρήστος Νικολόπουλος σχολίασε τη φετινή Eurovision, όπου η Ελλάδα με τον Ακύλα κατέκτησε τη δέκατη θέση, παρά τις προβλέψεις των στοιχημάτων που τον ήθελαν φαβορί για την κορυφή.

Ο συνθέτης, αν και διευκρίνισε ότι δεν παρακολουθεί τον μουσικό θεσμό, εξέφρασε την άποψη πως οι άνθρωποι που περιβάλλουν τους καλλιτέχνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού τούς οδηγούν να πιστεύουν υπερβολικά στις πιθανότητές τους για νίκη. Όπως σημείωσε, μια πιο μετριοπαθής στάση θα τους προστάτευε από την απογοήτευση.

«Δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω γιατί δεν παρακολουθώ τη Eurovision. Μου κάνει εντύπωση που αυτοί που περιτριγυρίζουν τους καλλιτέχνες τούς κάνουν να νιώθουν ότι θα βγουν πρώτοι και μετά απογοητεύονται. Αυτοί που πάνε στη Eurovision πρέπει να είναι μετριοπαθείς. Έβλεπα πώς πανηγύριζαν πριν καν αρχίσει ο διαγωνισμός και σκεφτόμουν πως είναι εις βάρος τους όλο αυτό.», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» την Τετάρτη 20 Μαΐου.

Αναφερόμενος στο τραγούδι Ferto, ο Χρήστος Νικολόπουλος επεσήμανε ότι δεν κατάφερε να το κατανοήσει. «Δεν κατάλαβα το τραγούδι του Ακύλα. Νομίζω ότι δεν ήταν εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα. Της Βουλγαρίας ταίριαζε καλύτερα στον διαγωνισμό», πρόσθεσε ο συνθέτης.