Η δημοφιλής σειρά του Netflix «Emily in Paris» συνεχίζει τα γυρίσματα του νέου της κύκλου, αυτή τη φορά όχι στο Παρίσι αλλά στη Μύκονο. Το νησί των Ανέμων μετατρέπεται σε σκηνικό για τις ανάγκες της παραγωγής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον θεατών και φωτογράφων.

Στο σενάριο, η Έμιλι λαμβάνει μια καρτ ποστάλ από τον Γκάμπριελ με το μήνυμα: «Έμιλι, όπως σου υποσχέθηκα. Μία καρτ ποστάλ με ένα γραμματόσημο. Είμαι χαμένος χωρίς εσένα. Συνάντησε με στην Ελλάδα». Και εκείνη αποφασίζει να τον ακολουθήσει, ταξιδεύοντας στη Μύκονο για να τον συναντήσει — ή ίσως όχι.

Η επιτυχημένη σειρά θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στο νησί για τις επόμενες δύο εβδομάδες, με τους πρωταγωνιστές να περιηγούνται στα γραφικά σοκάκια της Χώρας. Η παραγωγή έχει επιλέξει μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Μυκόνου, όπως τους Ανεμόμυλους, αξιοποιώντας το μοναδικό κυκλαδίτικο φως, τα λευκά σπίτια και την κοσμοπολίτικη αύρα του νησιού, σύμφωνα με το T-Life.

Γνωστή για το ιδιαίτερο στιλ της, η Λίλι Κόλινς εμφανίστηκε στα γυρίσματα με ένα μπλε φόρεμα με λευκά κεντήματα, αξίας 370 ευρώ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως fashion icon της σειράς.

Οι επόμενες σκηνές αναμένεται να γυριστούν σε άλλη πλευρά του νησιού, όπου έχει στηθεί μια λαϊκή αγορά ειδικά για τις ανάγκες του σεναρίου. Όπως και την προηγούμενη ημέρα στον Άγιο Σώστη, έτσι και τώρα, οι άνθρωποι της παραγωγής χρησιμοποιούν ομπρέλες για να προστατεύσουν την πρωταγωνίστρια τόσο από τον έντονο ήλιο όσο και από τους δεκάδες παπαράτσι που έχουν κατακλύσει τη Μύκονο αναζητώντας ένα αποκλειστικό καρέ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά, με το κυνηγητό ανάμεσα στην ομάδα ασφαλείας της παραγωγής και τους φωτογράφους να συνεχίζεται αδιάκοπα στους δρόμους του νησιού.