O ιός Έμπολα έχει προκαλέσει τον θάνατο 131 ατόμων στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ σύμφωνα με τις αρχές περισσότερες από 513 περιπτώσεις θεωρούνται ύποπτες.

Η Δρ Άννα Άνσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε στο BBC ότι όσο περισσότερο η υπηρεσία του ΟΗΕ μελετά την επιδημία, τόσο πιο σαφές γίνεται πως τα κρούσματα έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με αναφορές, η ανάλυση των δεδομένων δείχνει «σημαντική» υποεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, με εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον αριθμό τους πιθανώς στα 1.000. Η μελέτη, που επικαλείται το BBC, επισημαίνει ότι η τρέχουσα επιδημία φαίνεται να είναι «μεγαλύτερη από ό,τι έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής» και ότι το «πραγματικό της μέγεθος παραμένει αβέβαιο».

Κλίμα ανησυχίας στις τοπικές κοινότητες

Μαρτυρίες που μεταδίδει το BBC News περιγράφουν έντονο φόβο στις τοπικές κοινωνίες. «Οι άνθρωποι είναι πραγματικά φοβισμένοι και κάνουν ό,τι μπορούν για να προστατευθούν», ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής.

Κάτοικος της επαρχίας Ιτούρι δήλωσε ότι οι κάτοικοι γνωρίζουν τη σοβαρότητα της απειλής και περιμένουν να λάβουν μάσκες προστασίας. Ωστόσο, όπως είπε, ελάχιστοι γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση που μέλος της οικογένειας ή φίλος προσβληθεί από Έμπολα.

Προειδοποιήσεις και διεθνής κινητοποίηση

Ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποίησε ότι ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί ραγδαία αν τα κρούσματα δεν εντοπιστούν έγκαιρα, καθώς πολλές κοινότητες στερούνται βασικής ενημέρωσης και τα τοπικά συστήματα υγείας παραμένουν υπερφορτωμένα.

Την Τρίτη, ο πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Félix Tshisekedi, κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, ζητώντας παράλληλα να παραμείνουν σε εγρήγορση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ο οποίος έχει κηρύξει την επιδημία ως διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ότι «ανησυχεί βαθιά για την κλίμακα και την ταχύτητα της επιδημίας».

Υπάρχουν φόβοι πως η επιδημία ενδέχεται να είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες πριν εντοπιστεί επίσημα στις 24 Απριλίου, σύμφωνα με το BBC.

Καθώς δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού, ο ΠΟΥ εξετάζει εάν άλλα διαθέσιμα φάρμακα μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματική προστασία.