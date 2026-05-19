Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, προτρέποντας «σθεναρά» τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα, λόγω της επιδημίας του Έμπολα.

Η Ουάσινγκτον αναβάθμισε τις σχετικές οδηγίες στη βαθμίδα 4, την υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. Παράλληλα, κάλεσε τους Αμερικανούς να «επανεξετάσουν κάθε ταξίδι» προς τη Ρουάντα, η οποία εντάσσεται πλέον στη βαθμίδα 3.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι η επιδημία, που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 130 ανθρώπων, εξαπλώνεται ραγδαία στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ του Κονγκό. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η κρίση ενδέχεται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο ιός Έμπολα προκαλεί έναν εξαιρετικά μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό και έχει ευθύνη για περισσότερους από 15.000 θανάτους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ενισχύουν τους υγειονομικούς ελέγχους στα σύνορά τους για ταξιδιώτες που φτάνουν αεροπορικώς από πληγείσες περιοχές της Αφρικής. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), θα περιοριστεί προσωρινά η έκδοση βίζας για ξένους υπηκόους που έχουν ταξιδέψει στις συγκεκριμένες ζώνες.

Σε κάθε περίπτωση, τα CDC εκτιμούν ότι ο άμεσος κίνδυνος για τον αμερικανικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Ωστόσο, συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και, όπως επισημαίνουν, ενδέχεται να προσαρμόσουν τα μέτρα δημόσιας υγείας «ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες».