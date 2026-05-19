Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν στα τέλη του 2025 σε μυστική εκπαίδευση περίπου 200 Ρώσων στρατιωτών που είχαν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες τριών ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών και έγγραφα που επικαλείται το Reuters.

Αν και Κίνα και Ρωσία έχουν πραγματοποιήσει πολλές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, το Πεκίνο επιμένει ότι διατηρεί ουδέτερη στάση και προβάλλει τον εαυτό του ως διαμεσολαβητή ειρήνης. Ωστόσο, οι αποκαλύψεις για τις μυστικές εκπαιδεύσεις δείχνουν άμεση εμπλοκή της Κίνας στον πόλεμο, κυρίως μέσα από την εκπαίδευση Ρώσων στρατιωτών στη χρήση drones.

«Σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία, η Κίνα έχει διατηρήσει σταθερά μια αντικειμενική και αμερόληπτη στάση και έχει εργαστεί για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Αυτή η στάση είναι συνεπής και σαφής και έχει επιβεβαιωθεί από τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, σχολιάζοντας το θέμα. «Τα εμπλεκόμενα μέρη δεν πρέπει να υποδαυλίζουν σκόπιμα την αντιπαράθεση ή να μεταθέτουν την ευθύνη».

Drones και ηλεκτρονικός πόλεμος

Σύμφωνα με συμφωνία Ρωσίας-Κίνας που φέρεται να υπεγράφη στις 2 Ιουλίου 2025 και ελέγχθηκε από το Reuters, Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Πεκίνο και στη Ναντσίνγκ, ενώ εκατοντάδες Κινέζοι στρατιώτες έλαβαν εκπαίδευση στη Ρωσία. Οι εκπαιδεύσεις επικεντρώθηκαν στη χρήση drones, στον ηλεκτρονικό πόλεμο, στη στρατιωτική αεροπορία και στο τεθωρακισμένο πεζικό. Η συμφωνία προέβλεπε ρητά την απαγόρευση δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων.

Μερικοί από τους εκπαιδευόμενους Ρώσους στρατιώτες είχαν λάβει μέρος σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία, σε περιοχές όπως η Κριμαία και η Ζαπορίζια. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές μυστικές πηγές, οι βαθμίδες τους κυμαίνονταν από ανθυπασπιστές έως λοχαγούς.

Επίσης, η χρήση drones θεωρείται καθοριστική στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς μεγάλης εμβέλειας μοντέλα πλήττουν στόχους εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά, ενώ μικρότερα, τύπου FPV, κυριαρχούν στον αέρα, καθιστώντας επικίνδυνη την κίνηση τεθωρακισμένων και πεζικού.

Παράλληλα, εσωτερικές ρωσικές εκθέσεις περιγράφουν τέσσερις κύριες σειρές εκπαίδευσης στην Κίνα: χρήση όλμων 82 χιλιοστών, αεράμυνα, πολεμικά drones και προσομοιωτές πτήσεων. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε στρατιωτικές ακαδημίες σε Σιχιαζουάνγκ, Ζενγκζού και στο Πανεπιστήμιο Στρατιωτικής Μηχανικής στη Ναντσίνγκ.

Τέλος, Κινέζοι στρατιώτες που εκπαιδεύτηκαν στη Ρωσία από το 2024 εξοικειώθηκαν με την αλληλοσύνδεση δυνάμεων και την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η ανταλλαγή αυτή ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και επιβεβαιώνει τη λεγόμενη «χωρίς όρια» στρατηγική τους συμμαχία.