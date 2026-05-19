Νεκρός εντοπίστηκε ο φερόμενος δράστης του μακελειού στη Μερσίνα στην Τουρκία, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του καθώς και άλλα πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 37χρονος ύποπτος που σκότωσε συνολικά έξι ανθρώπους και τραυμάτισε οκτώ ακόμη, βρέθηκε νεκρός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η αιματηρή επίθεση στη Μερσίνα

Ο 37χρονος δράστης, οπλισμένος με τουφέκι, σκότωσε την 32χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και πέντε ακόμη άτομα στην πόλη της Ταρσού, στην επαρχία της Μερσίνας. Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια, ο ένοπλος εισέβαλε σε εστιατόριο της περιοχής, όπου άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο. Η αστυνομία εξαπέλυσε εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής του.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές συνοικίες της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακόμη δύο άτομα – ένας βοσκός και ένας οδηγός φορτηγού. Από τα πυρά του τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο.

