Νεκρός εντοπίστηκε ο φερόμενος δράστης του μακελειού στη Μερσίνα στην Τουρκία, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του καθώς και άλλα πέντε άτομα.

Σύμφωνα με τουρκικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο 37χρονος ύποπτος που σκότωσε συνολικά έξι ανθρώπους και τραυμάτισε οκτώ ακόμη, βρέθηκε νεκρός. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η αιματηρή επίθεση στη Μερσίνα

Ο 37χρονος δράστης, οπλισμένος με τουφέκι, σκότωσε την 32χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και πέντε ακόμη άτομα στην πόλη της Ταρσού, στην επαρχία της Μερσίνας. Η επίθεση προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία.

MERSİN’DEKİ SLDIRGAN ÖLÜ BULUNDU Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde meydana gelen slahlı saldırı olayının ardından kaçan şüphelinin, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon sırasında ölü olarak bulunduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre olayın ardından bölgeden kaçan… pic.twitter.com/QqvCZNlWiX — Mersin Haber (@mersinhaber) May 19, 2026

Στη συνέχεια, ο ένοπλος εισέβαλε σε εστιατόριο της περιοχής, όπου άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο. Η αστυνομία εξαπέλυσε εκτεταμένο ανθρωποκυνηγητό, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψής του.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί σε διαφορετικές συνοικίες της πόλης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακόμη δύο άτομα – ένας βοσκός και ένας οδηγός φορτηγού. Από τα πυρά του τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο τοπικό κρατικό νοσοκομείο.