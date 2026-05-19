Oμόφωνα αθώος κρίθηκε ο Στέφανος Κασελάκης από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ενώπιον του οποίου δικάστηκε κατ΄έφεση για το πλημμέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης πόθεν έσχες.

Ο πρώην πρόεδρος τος ΣΥΡΙΖΑ κάθισε στο εδώλιο καθώς κατά την κατηγορία φερόταν να συμμετείχε σε εταιρείες ενώ είχε την ιδιότητα του αρχηγού πολιτικού κόμματος. Πράξη για την οποία πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών και χρηματική ποινή ύψους 50.000 ευρώ με αναστολή στην έφεση.

Το δρόμο που οδήγησε στην απαλλαγή του Στ. Κασσελάκη είχε δείξει πρώτος με την αγόρευσή του ο εισαγγελέας του δικαστηρίου. Ειδικότερα, ανέφερε ότι δεν αποδείχθηκε ότι όταν ο κατηγορούμενος ανέλαβε καθήκοντα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είχε άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην Tiptree Marine, ενώ ως προς την Osios llc κατέληξε ότι ελλείπει ο δόλος, που είναι απαραίτητος για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

«Δεν προέκυψε ότι είχε ενημερωθεί ο κατηγορούμενος ότι δεν επιτρέπεται να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία» ανέφερε τονίζοντας: «Ο κατηγορούμενος όφειλε να το γνωρίζει και αμελώς δεν το γνώριζε και μάλιστα με βαριά αμέλεια αλλά υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν υπήρχε δόλος. (…) Τα κίνητρα του ήταν αγαθά, ήθελε να διασφαλίσει ότι κανείς εργαζόμενος δεν θα έμενε απλήρωτος και σίγουρα ο σκοπός του νομοθέτη δεν ήταν να αποτρέψει μια τέτοια πράξη».

Ο Στέφανος Κασσελάκης απολογούμενος αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα όσα συνάντησε όταν βρέθηκε στα γραφεία της Κουνδούρου.

«Ενημερώθηκα ότι δεν υπήρχαν χρήματα για τη μισθοδοσία.. Δεν μπορούσα να αφήσω τον κόσμο τους εργαζόμενους απλήρωτους μέσα στις γιορτές… επίσης με ενημέρωσαν ότι ήταν αυτόφωρο.

Ήμουν στην Αμερική για τα Χριστούγεννα και το συζήτησα με τον αδελφό μου, ότι μπορεί να πάω αυτόφωρο και τότε μου είπε: «θα τα στείλω από την osios για να μην μπεις φυλακή».» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας πως δεν υπήρχε νομικό τμήμα στο κόμμα για να ενημερωθεί σχετικά.

Πρόεδρος: Σας εξηγήθηκαν ποτέ από κανέναν κάποιες βασικές προϋποθέσεις όπως ότι ο αρχηγός κόμματος να έχει συμμετοχή σε εταιρεία;

Κλείνοντας την απολογία του ο Στ. Κασελάκης απευθυνόμενος προς το δικαστήριο είπε : «Ζητώ να ακουστεί η αλήθεια μου .Μόνο ζημιωμένος έχω βγει από όλη αυτή την ιστορία του Συριζα , άρα δεν μπορεί να σταθεί ότι ήθελα να κρύψω κάτι . Δεν έχω αγγίξει ποτέ ξένο χρήμα . Είναι χρήματα που έχω βγάλει εργαζόμενος στο εξωτερικό».