Στον Βόλο βρέθηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, για τα εγκαίνια του νέου γραφείου του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», το οποίο άνοιξε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας 81 και Κρήτης στη Νέα Ιωνία, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης παρουσίας του στην περιοχή.

Τα εγκαίνια συγκέντρωσαν στελέχη, φίλους και υποστηρικτές της παράταξης από τον Βόλο και τη Μαγνησία. Ο κ. Κασσελάκης τόνισε πως ηταν ο πρώτος, που ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τον Βόλο τον Σεπτέμβριο του 2023 μετά τον Daniel και δήλωσε πως τότε κατάλαβε σε βάθος τι σημαίνει η διαπλοκή στην Ελλάδα και τα συμφέροντα που εμπαίζουν τον λαό, ενώ είπε, πως με τα οικονομικά συμφέροντα διαπλέκεται ο δήμαρχος της πόλης, Αχιλλέας Μπέος.

Ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι η κυβέρνηση καλλιεργεί την τοξικότητα, ενώ δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση για το κόμμα του κ. Τσίπρα, λέγοντας πως «ο κ. Τσίπρας ανήκει στο παρελθόν».

Ο κ. Κασσελάκης περπάτησε στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενος από τη βουλευτή, Ραλλία Χρηστίδου, καθώς και στελέχη του κόμματος από τη Μαγνησία. Στη διάρκεια της επίσκεψης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής, καταγράφοντας προβληματισμούς που σχετίζονται με την αγορά και την τοπική οικονομία.

Μαζί του βρέθηκαν ο σύζυγός του, Τάιλερ, αλλά και η σκυλίτσα τους, Φάρλεϊ, που τράβηξαν τα βλέμματα περαστικών και δημιούργησαν μια πιο χαλαρή εικόνα κατά τη διάρκεια της περιήγησης.