Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν επαναβεβαίωσαν τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας Ελλάδας και Γαλλίας κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης του Γάλλου προέδρου στη χώρα μας. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (25/04/2026), με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να συνοδεύει τον Πρόεδρο Μακρόν και τη σύζυγό του στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» για την αναχώρησή τους.

Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν το διαχρονικό σύνθημα «Ελλάδα – Γαλλία – Συμμαχία» και υπέγραψαν συμφωνίες για την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας, τονίζοντας ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Η νέα φάση συνεργασίας ενισχύει τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα, από την άμυνα έως την οικονομία και τις επενδύσεις.

Κατά τη διάρκεια του Ελληνο-Γαλλικού Οικονομικού Φόρουμ, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήρε την πρόοδο της Ελλάδας στην οικονομία, χαρακτηρίζοντάς την «υπόδειγμα και μοντέλο οικονομικής προόδου». Αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν μετά την κρίση, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της χώρας ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ και η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε πως η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup επισφραγίζει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Παράλληλα, ανέδειξε τη δυναμική παρουσία άνω των 200 γαλλικών επιχειρήσεων στη χώρα μας, με περισσότερους από 17.000 εργαζόμενους, και επενδύσεις που ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ.

Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε πως οι επενδύσεις και οι επιτυχίες των τελευταίων ετών αποδεικνύουν την ανοδική πορεία της Ελλάδας, ωστόσο υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη. «Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά και σίγουρα περισσότερα απ’ όσα έχουμε καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές προκλήσεις, τόνισε ότι οι δύο χώρες διέπονται από γεωπραγματισμό, επιδιώκοντας την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ευρώπης σε τομείς όπως η άμυνα, οι νέες τεχνολογίες και τα οικονομικά. Επισήμανε ακόμη τη σημασία του διαδρόμου IMEC, όπου Ελλάδα και Γαλλία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.

Ο Γάλλος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη η Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική, καθώς «δεν μπορεί να έχει πιθανότητες όταν είναι πιο ακριβή και πιο αργή από τους άλλους». Τόνισε τη σημασία της προστασίας των ευρωπαϊκών αξιών και της ενίσχυσης των επενδύσεων, επισημαίνοντας ότι «η μάχη δίνεται τώρα – η λέξη-κλειδί είναι η επιτάχυνση».

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε σε πίστη στις ευρωπαϊκές δυνάμεις και πρόσθεσε: «Ας συνεχίσουμε την προσπάθειά μας προς τα εμπρός και ζήτω η φιλία Ελλάδας – Γαλλίας».

Επίσημο γεύμα προς τιμήν της γαλλικής αντιπροσωπείας

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν της γαλλικής αντιπροσωπείας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. «Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι διαχρονικοί και ιδιαίτερα ισχυροί», ανέφερε στο καλωσόρισμά του.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σε κρίσιμη συγκυρία για την ήπειρο και τον κόσμο, σημειώνοντας πως «ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική μας εταιρική σχέση σε γεωπολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο». Πρόσθεσε ότι «σε τρία χρόνια θα γιορτάσουμε 200 χρόνια διπλωματικών σχέσεων, γεγονός που αναδεικνύει το βάθος της ιστορικής μας σχέσης».

Στο γεύμα συμμετείχαν οι Γάλλοι υπουργοί Κατρίν Πεγκάρ, Κατρίν Βωτρέν, Ρολάν Λεσκύρ και Μπενζαμέν Χαντάντ, καθώς και από ελληνικής πλευράς οι Νίκος Δένδιας, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Κυριάκος Πιερρακάκης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Ιάσων Φωτήλας και Ντόρα Μπακογιάννη.