Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL μετατράπηκε σε γιορτή στο Παλέ, καθώς ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου, στέλνοντας την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην Elite League.

Το παιχνίδι είχε ξεχωριστό χαρακτήρα λόγω της παρουσίας στο γήπεδο θρύλων του ελληνικού μπάσκετ, όπως ο Νίκος Γκάλης, αλλά και του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον αδελφό του Θανάση, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ίγκορ Μίλιτσιτς αναφέρθηκε τόσο στη νίκη του Άρη όσο και στη γνωριμία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επισημαίνοντας τη στενή σχέση που τους συνδέει.

«Με τον Γιάννη έχουμε μία ιστορία, παλαιότερα είχαμε παίξει ένα φιλικό, η Πολωνία με την Ελλάδα, και υπάρχει σεβασμός ο ένας προς τον άλλον. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, ο γιος μου βρίσκεται στην Αμερική και μπορώ να πω ότι ο Γιάννης τον προσέχει».