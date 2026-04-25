Stoiximan GBL: Νίκες για ΠΑΟΚ, Προμηθέα Πατρών και Κολοσσό Ρόδου
Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε της Καρδίτσας με 91-80, στη Ρόδο. Η ομάδα των Δωδεκανήσων με αυτή τη νίκη της εισήλθε στο… νήμα στην πρώτη προνομιούχα οκτάδα και κέρδισε ένα εισιτήριο για τα Playoffs της Stoiximan GBL. Ο ΠΑΟΚ, ορμώμενος από τη νίκη του απέναντι στην Μπιλμπάο, επικράτησε του Αμαρουσίου με 101-85. Οι «ασπρόμαυροι», με αυτήν […]
Άρης – Πανιώνιος 75-65: Οι παρουσίες Γιάννη, Σιάο, Γκάλη έριξαν τον «Ιστορικό» στην δεύτερη κατηγορία
Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL είχε γιορτινό χαρακτήρα στο Αλεξάνδρειο, με την παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, του Ρίτσαρντ Σιάο και του Νίκου Γκάλη. Ωστόσο, μέσα στο παρκέ το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό, με τον Πανιώνιο να δίνει μάχη επιβίωσης απέναντι στον Άρη. Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα κλειστό στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο […]
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Ο εκφωνητής της «Ένωσης» παντρεύτηκε και αμέσως πήγε στο γήπεδο ντυμένος γαμπρός (vid)
Μια ξεχωριστή ημέρα έζησε ο εκφωνητής της «Βασίλισσας», Γιάννης Μπιλίρης, καθώς ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Φωτεινή. Το ευχάριστο γεγονός συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερη… συνέχεια, αφού λίγη ώρα μετά το μυστήριο, ο ίδιος δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο γνώριμο περιβάλλον του μπάσκετ, δίνοντας κανονικά το «παρών» στη SUNEL […]
EuroLeague: Νέο ρεκόρ σε συνολικές ασίστ σε μια σεζόν από τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ
Μια ιστορική επίδοση σημείωσε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, καθώς κατέρριψε το ρεκόρ ασίστ σε μία κανονική περίοδο της EuroLeague. Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τη σεζόν με 289 τελικές πάσες, αφήνοντας πίσω του την προηγούμενη κορυφαία επίδοση των 286 που είχε ο Νικ Καλάθης. Μάλιστα, είχε βρεθεί κοντά στο ίδιο επίτευγμα […]
Άρης – Πανιώνιος: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα και ο Γιάννης πανηγύρισε έξαλλα (vid)
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και Πανιώνιο, σημειώνοντας το πρώτο καλάθι του αγώνα. Ο διεθνής σέντερ εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την ασίστ του Μπράις Τζόουνς και με εύκολο τελείωμα έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του από τα πρώτα λεπτά. Η φάση δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Θανάση Αντετοκούνμπο […]