Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL είχε γιορτινό χαρακτήρα στο Αλεξάνδρειο, με την παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Θανάση Αντετοκούνμπο, του Ρίτσαρντ Σιάο και του Νίκου Γκάλη. Ωστόσο, μέσα στο παρκέ το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό, με τον Πανιώνιο να δίνει μάχη επιβίωσης απέναντι στον Άρη.

Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα κλειστό στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται στο σκοράρισμα και τον Άρη να βρίσκει λύσεις κυρίως κοντά στο καλάθι, κλείνοντας μπροστά την πρώτη περίοδο (19-15). Οι φιλοξενούμενοι, όμως, παρέμειναν ανταγωνιστικοί και κράτησαν το ματς ισορροπημένο μέχρι την ανάπαυλα (31-31).

Στο δεύτερο μέρος, ο Πανιώνιος μπήκε πιο δυνατά και με τους Τέιλορ, Λιούις και Τσαλμπούρη να ξεχωρίζουν, κατάφερε να διατηρεί οριακό προβάδισμα (48-49 στο 28’). Από την πλευρά του Άρη, οι Μήτρου-Λονγκ και Μπράις Τζόουνς ανέλαβαν δράση, κρατώντας την ομάδα τους μέσα στο παιχνίδι.

Η καθοριστική καμπή ήρθε στην τελευταία περίοδο, όπου οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν ρυθμό και με τον Τζόουνς σε εξαιρετική κατάσταση ξέφυγαν στο σκορ (57-49). Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να αντιδράσει, δεχόμενος επιμέρους 18-8 στο τέταρτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα και να υποβιβαστεί στην Elite League μετά από μια δύσκολη σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-31, 51-49